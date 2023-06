Rhône : le Sytral développe les vélos à bord des bus

Vélos pliants électriques en test, plateformes de stationnement, emport de vélos dans les bus : tout savoir sur les nouveautés des transports en commun dans le Rhône.

Après les cars du Rhône, il est désormais possible d'embarquer son vélo à bord de deux lignes régulières du réseau de car Libellule dans l'agglomération de Villefranche-sur-Saône. L'objectif pour le Sytral, autorité organisatrice des transports dans les territoires lyonnais, est d'inviter les usagers à emprunter les modes de mobilités douces en utilisant à la fois le vélo et le bus. "Faire du vélo un complément évident des transports collectifs est une des priorités de Sytral Mobilités afin de simplifier l’intermodalité, mais aussi de participer à la mise en œuvre de politiques de mobilité durables et efficaces. C’est dans ce contexte que nous lançons dès aujourd’hui, trois expérimentations, d’une durée de six mois, destinées à encourager l’utilisation du vélo en complémentarité avec les lignes de bus du réseau Libellule", souligne Pascal Ronzière, vice-président de Sytral Mobilités.

Trois dispositifs pour une durée de six mois

Trois dispositifs majeurs ont donc été mis en place pour compléter l'offre de bus dans l'agglomération de Villefranche. En partenariat avec Transdev Rhône-Alpes, le Sytral met à la disposition des usagers des vélos pliants électriques, auprès d’un panel de testeurs, afin d’encourager la pratique du vélo en intermodalité avec un réseau de bus urbain. Les usagers qui empruntent les lignes Citylib 1 (Jassans – Limas) et Citylib 3 (Carrefour de l’Europe – Gleizé Hôpital) pourront embarquer leur vélo à bord. Pour l'heure, le dispositif peut peut accueillir seulement deux vélos par véhicules, dotés d'un système d'accrochage sécurisé. En complément de ces dispositifs, le Sytral a installé des plateformes de stationnement permettant aux voyageurs de stationner leurs vélos à proximité des arrêts de bus.

Ces expérimentations s’inscrivent dans la dynamique initiée par Sytral Mobilités de déployer de nouveaux services visant à faire évoluer les comportements, à l’image de l’emport des vélos dans les tramways du réseau TCL déployé en décembre 2021 après 6 mois d’expérimentation.

