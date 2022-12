Lyon : une nouvelle rame street art sur le réseau TCL

Une nouvelle rame street art a été déployée par le Sytral sur son réseau TCL depuis le 3 décembre.

Ces rames colorent la ville depuis plusieurs mois. Le Sytral Mobilités déploie un projet artistique sur tout le réseau TCL, en habillant certains tramways d'œuvres de street art.

La dernière œuvre signée par l'artiste allemande Mad C, en partenariat avec le collectif d'artistes Zoo Art Show, circule sur les tronçons T3 et T4, depuis le 3 décembre dernier. En quelques mots, l'artiste allemande est l'une des rares femmes internationalement reconnues dans le milieu du street art. A l'image de ces graffitis abstraits, le tramway est décoré de couleurs vives et chaudes, en plus de compositions dynamiques et abstraites.

"Nous sommes très fiers d’accueillir cette nouvelle œuvre artistique sur le réseau TCL et très heureux de partager avec les habitants le talent de l’artiste MadC. Une nouvelle fois, le tramway se présente comme un véritable support d’art et d’expression, qui, au grès de ses trajets, fait rayonner la culture dans les rues auprès d’un large public", déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

