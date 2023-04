Darmanin rend hommage au Major Loïc Jeansanetas, gendarme mort en service

Une cérémonie d'hommage au gendarme Loïc Jeansanetas, mort au cours d'une intervention, s'est tenue ce jeudi 27 avril à Sathonay-Camp, près de Lyon.

Le 15 mars à La Chapelle, petite commune de l'Allier, Loïc Jeansanetas, Julien et Romain, trois gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Vichy, intervenaient en renfort de quatre de leurs collègues pour interpeller un homme, condamné à dix reprises pour notamment des faits de violences conjugales. La maison de l'individu explose, brûlant à 90 % Loïc Jeansanetas, et à 40 et 20 % ses deux collègues.

Chevalier de la Légion d'honneur

Transporté à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, le gendarme succombera à ses blessures samedi 22 avril. Ce jeudi au siège de la gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est au rythme des sanglots de la famille d'un "homme d'exception", que la cérémonie d'hommage présidée par Gérald Darmanin s'est tenue. Environ 600 gendarmes étaient présents pour saluer leur "frère d'arme". Les députés (LR et Renaissance) du Rhône, Alexandre Vincendet et Thomas Rudigoz accompagnaient également la préfète de région Fabienne Buccio, tout comme le procureur de la République de Lyon, Nicolas Jacquet.

Cérémonie d’hommage au Major Loïc Jeansanetas mort dans une explosion dans l’Allier.



Présidée par @GDarmanin @lyoncap pic.twitter.com/BM5ymrQlem — Nathan Chaize 🗞️ (@chaize_nathan) April 27, 2023

Le ministre de l'Intérieur a salué un homme "mort en héros", qui "aurait été un grand et un excellent militaire". Il a ainsi promu le gendarme au rang de Major à titre posthume et l'a fait, au nom du président de la République, chevalier de la Légion d'honneur. Loïc Jeansanetas a également reçu la médaille d'or de la sécurité intérieure, les médailles militaires et de la gendarmerie nationale. Le gendarme de 27 ans laisse derrière lui sa femme, elle-aussi gendarme, ainsi qu'une petite fille. "Son testament à votre fille, c'est l'honneur, c'est la grandeur de l'âme", a déclaré le ministre.

Une trentaine de manifestants s'étaient donnés rendez-vous au niveau de la caserne pour "dire à Darmanin qu'il n'est pas le bienvenu et dénoncer sa loi immigration". Ils ont apposé une banderole sur un grillage non loin du bâtiment sur laquelle était inscrit : "Le racisme tue, lois Darmanin aussi, où sont les hommages ?"