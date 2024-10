Le Rhône passe entre les gouttes des vigilances ce samedi

Contrairement à ses voisins Ligériens et Altiligériens, le Rhône est repassé en vigilance de couleur verte ce samedi matin, alors que la décrue se poursuit dans le département.

Fini les grandes pluies ? Selon Météo France, la pluie devrait cesser ce samedi à Lyon. Et pour la première fois depuis le jeudi 10 octobre (!), le département est repassé, vendredi à partir de 22h, en vert, et non plus en vigilance crues ou pluie/inondation. Une "mise au vert" confirmée ce matin par Météo France.

Au contraire, les départements voisins de la Loire et de la Haute-Loire sont toujours placés en vigilance jaune "crues".

