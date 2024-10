La vie reprend son cours ce week-end entre Rhône et Loire. L'autoroute A47 a rouvert intégralement cette nuit, mais quelques perturbations sont toujours à signaler.

Depuis 3h00 ce samedi matin, l'autoroute A47, qui avait déjà partiellement rouvert vendredi matin, est à nouveau empruntable dans les deux sens de circulation, alors que les opérations de nettoyage sont terminées. Une réouverture plus tôt que prévu, comme le rappelle sur X le Ministre des transports François Durovray : "Une réouverture 3 heures plus tôt que prévu grâce aux efforts monumentaux des équipes pour lesquelles je réitère tous mes remerciements", écrivait-il ce matin. Juste à temps pour les départs en vacances.

⌚️ Depuis 3h00 du matin :

🟢 Réouverture intégrale de l'A47 entre Lyon et Saint-Étienne.

🔴 La sortie 11 dans le sens Lyon ➡️ Saint-Étienne et la sortie 12 dans le sens Saint-Étienne ➡️ Lyon restent fermées.

⛔️ 🚛 Maintien de l'interdiction de circulation pour les poids lourds… pic.twitter.com/uLhuF8B2ho — Préfet de la Loire (@Prefecture42) October 19, 2024

Il est en revanche à noter que les sorties 11 et 12 sont toujours fermées, et la RM88 demeure interdite pour les poids lourds. Côté trafic ferroviaire, il reste nul entre Lyon et Saint-Étienne. Une reprise partielle est prévue pour lundi