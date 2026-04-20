Une équipe du club décinois Revolution Athletics disputera les mondiaux de freestyle pom en Floride du 24 au 27 avril prochain.

Le rêve américain. Dix athlètes du club de danse décinois Revolution Athletics se sont envolées ce samedi 18 avril direction Orlando en Floride. Du 24 au 27 avril, elles concourront sur le parquet du Disney’s Coronado Springs Resort pour tenter de décrocher un titre de championnes du monde de freestyle pom. Cette discipline, allie danse avec pompons et des éléments techniques venant du modern jazz ou encore de la danse classique. La compétition sera rude pour le club décinois qui devra se démarquer parmi les 3 000 danseurs présents, issus de 25 pays.

C'est dans la catégorie "Open Pom" que les dix danseuses décinoises sont engagées. Leurs adversaires ? Des équipes venues des quatre coins du monde, entre l'Angleterre, le Mexique, l'Australie, et même le Japon.

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Un billet obtenu une seule saison après la création du club

L'équipe Rebeillon du club décinois, entraînée par Flore Ney Robin et Marianne Michoud avait obtenu son ticket pour Orlando à l'issue du Swiss Royale à Morges (Suisse) en mai 2025. Une performance saluée alors que Revolution Athletics, créé en septembre 2024, disputait sa toute première saison. "En créant le club, nous nous sommes donné pour objectif d’emmener nos athlètes au plus haut niveau, en fonction des capacités de chacun et dans le respect des valeurs qui nous tiennent à cœur : détermination, goût de la performance, esprit d’équipe, rigueur, épanouissement et respect de l’autre", indiquent les coachs.

Avant les mondiaux, un premier obstacle se dressera sur la route du club décinois, la TSN International Super Cup à Kissimmee (Floride), ce mardi 21 avril. Une mise en bouche pour ces dix athlètes, qui rêvent (déjà) de sacre mondial.