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Crédit : Lionel Vulin- Serain

Des expositions réalisées par des patients présentées à la ferme du Vinatier à Bron

  • par Loane Carpano

    • De mai à juillet, plusieurs travaux artistiques réalisés par les patients du Vinatier seront exposés à la Ferme du Vinatier à Bron.

    Dans le cadre du programme "Eclats d'art", les patients et soignants de l'hôpital psychiatrique du Vinatier ont pu participer à plusieurs ateliers artistiques. Les résultats de ces derniers seront présentés à l'espace culturel de la ferme du Vinatier de mai à juin. L'entrée est libre et accessible au grand public.

    La saison culturelle débutera la 19 mai, avec l'exposition Ex-spray-ssion, présentant deux fresques de street-art réalisées conjointement par un artiste graffeur et des patients et soignants du centre. Elle se poursuivra avec l'exposition de photographies "Photosensible", également réalisée en coopération avec un photographe professionnel.

    Radio live, danse...

    Autres animations au programme. Le 19 juin, des jeunes adultes pris en charge au sein du centre hospitalier enregistreront une émission de radio live à la médiathèque du Bachut. Les patients pris en charge à l'hôpital de jour Pussin présenteront quant à eux une restitution scénique de leur projet de danse au Théâtre du Gai Savoir le 2 juillet.

    Lire aussi : Expo à la Ferme du Vinatier : déplier l’imaginaire

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