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Centre commercial Givors 2 Vallées. Google Maps
Carrefour du centre commercial Givors 2 Vallées. (@Google Maps)

Un "plan social déguisé": le carrefour de Givors passe en location gérance, la CGT se mobilise

  • par Romain Balme

    • Suite au passage du Carrefour de Givors en location gérance, la CGT annonce une mobilisation ce mardi 21 avril à 9 heures. Objectif, l'annulation de la procédure.

    Huit hypermarchés et trente-six Carrefours Market sont concernés. La direction du groupe dirigé depuis 2017 par Alexandre Bompard a annoncé le passage en location gérance de plusieurs des magasins de la marque, dont celui de Givors. Concrètement, avec cette stratégie, Carrefour conserve sa part de marché commerciale et sort de ses comptes les magasins déficitaires, tout en léguant certains coûts, comme les salaires, à un commerçant indépendant. A noter qu'en passant en location gérance, les salariés du magasin concerné perdent ainsi tous les droits liés à la convention collective Carrefour Hypermarché. Selon la CGT, 300 salariés pourraient être concernés à Givors.

    Cette annonce a fait bondir le syndicat, qui dénonce "un plan social déguisé" destiné à "appauvrir encore plus les travailleurs", "cela représente une
    perte financière estimée entre 2 500 et 3 000€ par an ainsi que la quasi intégralité de leurs avantages sociaux."     L'organisation appelle à une mobilisation des salariés par l'intermédiaire d'un débrayage, organisé le mardi 21 avril à 9 heures.

    Leurs revendications, "l’annulation de la procédure en cours visant à abandonner les salariés de ce magasin ainsi que ceux de tous les autres établissements concernés", martèle la CGT.

    Lire aussi : A Lyon, les syndicats appellent à la mobilisation pour la journée de la santé au travail

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