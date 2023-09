Mazagran : face-à-face délétère entre riverains et Ville de Lyon

La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont annulé une réunion d'information avec les riverains de la place Mazagran en raison de "communications déformées et mensongères". Un collectif local dénonce, quant à lui, la "justification mensongère" des deux collectivités.

C'est une décision qui fait vivement réagir. Prévue ce lundi 18 septembre, la réunion publique d'information entre l'association Actions Guillotière Autrement (AGA Lyon Guillotière), la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, n'a pas eu lieu. Elle devait notamment se concentrer sur le projet de construction de "l'îlot Mazagran." L'association dénonce son annulation et une justification "mensongère". La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont argumenté ce choix en précisant que "les communications déformées et mensongères des derniers jours" ne permettaient pas le maintien de la réunion et de tenir ses objectifs.

Des solutions jugées inefficaces

Située en plein coeur de la Guillotière, la place Mazagran cristallise aujourd'hui de nombreux points de tension. Les principaux étant les problèmes d'insécurité et de trafics de drogues que subissent les riverains au quotidien. L'association AGA Lyon Guillotière juge par ailleurs que les problèmes ne concernent pas seulement la place Mazagran, mais également les rues adjacentes. Elle ajoute que les projets lancés par la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon, tels que la "création d'un terrain de pétanque" ou encore l'installation d'une "troisième caméra nomade" , proposés par les collectivités, sur le côté Nord-Ouest de la place, "ne suffiront pas à rendre le quotidien des riverains plus supportable, vivable".

"Une approche globale et coordonnée, à la fois sociale, urbaine et sécuritaire est en train d'être actualisée par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, en lien avec la Préfecture"

La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon

Un "sous-investissement financier"

Deux autres collectifs, "Vivre Mazagran" et "Gulyver", ont également dénoncé un "sous-investissement financier". L'association AGA Lyon Guillotière juge, par exemple, "inutile" l'investissement de 180 000 euros alloués par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour "l'aménagement transitoire". En comparaison, 150 000 euros ont été investis afin de réaliser une grande fresque colorée sur la Maison de la Guillotière, à deux pas de la place Mazagran.

De leur côté, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon assurent que les problèmes liés à la place Mazagran et leurs conséquences sur les riverains restent "un sujet de préoccupation majeur". Et ajoutent qu'une "approche globale et coordonnée, à la fois sociale, urbaine et sécuritaire est en train d'être actualisée par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, en lien avec la préfecture." La mise en oeuvre concrète de ces mesures permettront aux deux partis de reprendre les discussions autour de l'îlot urbain.

Lire aussi : A Lyon, Mazagran, un échec collectif