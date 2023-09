La vitesse passera à 30 km/h à Villeurbanne le 30 septembre

La quasi-totalité des rues de Villeurbanne passera à 30 km/h d’ici la fin du mois de septembre, afin de faire baisser l’accidentalité dans la deuxième plus grosse agglomération de la Métropole de Lyon.

Après Lyon en 2022, la deuxième plus grosse ville de la Métropole de Lyon abaissera la vitesse à 30 km/h dans ses rues à partir du 30 septembre, adoptant le principe de la Ville 30. "Toutes les rues seront concernées par cette limitation, excepté les boulevards Stalingrad, Laurent-Bonnevay et 11-novembre-1918, l’avenue Albert-Einstein, la rue de la Poudrette, une partie de la route de Genas, le pont de Cusset, la rue du 4-août-1789 côté Saint-Jean et la rue Léon-Blum à l’Est du périphérique qui seront maintenus à 50 km/h", précisent les services de la municipalité dirigée par le maire socialiste Cédric Van-Styvendael.

Réduire l'accidentalité

Dans un communiqué, Pauline Schlosser, l’adjointe déléguée aux déplacements, à la mobilité, fait valoir que "le passage en Ville 30 permettra de réduire le nombre d’accidents graves et de repenser le partage de l’espace public". L’exécutif Villeurbanne s’appuie notamment sur le retour d’expérience de la Ville de Lyon pour rappeler qu’en un an, la Ville 30 a permis une "baisse de 17 % des accidents, [une] baisse de 21 % des blessés hospitalisés, [une] baisse de 41 % des tués et [le] constat d’une diminution générale de la vitesse moyenne, y compris sur les axes restés à 50". Des chiffres déjà mis en avant il y a quelques mois par le maire de Lyon Grégory Doucet et Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole en charge du déploiement de cette politique.

Pauline Schlosser insiste toutefois sur le fait que cette mesure "vient en complément d’autres politiques : la ZFE pour réduire la pollution ; le développement de lignes de tram et pistes cyclables pour encourager les alternatives à la voiture" »". En attendant le passage de Villeurbanne à 30 km/h, 22 des 59 communes de la métropole ont déjà sauté le pas.

