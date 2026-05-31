Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Eva Longoria à Lyon, élections municipales annulées à Collonges, les Lyonnes championnes de France pour la 19e fois, Lyon hôte des épreuves de glace pour les JO 2030... Voici le récap temps forts qui ont marqué Lyon cette semaine.

Eva Longoria aperçue dans les rues de Lyon

L'actrice Eva Longoria était de passage à Lyon cette semaine pour le tournage de son émission "Searching for France". Connue pour son rôle dans la série américaine à succès Desperate Housewives, Eva Longoria a délaissé l'acting pour la gastronomie française, le temps de tourner la deuxième saison de son émission mêlant voyage et cuisine, diffusée sur CNN.

Selon les informations du Progrès, Eva Longoria aurait déjà déjeuné dans le historique bouchon lyonnais Le Garet, avant de faire du shopping chez Zara et King Jouet, dans les boutiques des Cordeliers, en Presqu’île, ce lundi 25 mai. Elle est également passée au Café 203.

Concernant le tournage de cette deuxième saison, dont la sortie en France est prévue pour 2027, les lieux et dates sont restées confidentielles.

Lire aussi : Eva Longoria débarque à Lyon pour tourner son émission dédiée à la gastronomie

Le tribunal administratif annule les élections municipales à Collonges-au-Mont-d'Or

Ce mardi 26 mai, le tribunal administratif de Lyon a annoncé l'annulation des élections municipales de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or en raison d'irrégularités constatées durant le scrutin. "À Collonges-au-Mont-d’Or, la liste «Naturellement Collonges» a obtenu 1 048 voix contre 1 039 pour la liste «Collonges au cœur», a commencé le communiqué. Le tribunal juge que le cumul de trois irrégularités dans la tenue de l’un des bureaux de vote de la commune est de nature à avoir créé les conditions d’une éventuelle fraude, alors que la liste «Naturellement Collonges», arrivée en tête, a obtenu seulement 9 voix de plus que la liste «Collonges au cœur»."

Mais ce n'est pas tout. Le tribunal indique avoir constaté durant le scrutin que les clés fermant l’urne du bureau de vote ont été "conservées", pour l’une, "par la présidente du bureau de vote" et pour l’autre, "par l’assesseur qui était sa colistière, sans tirage au sort parmi les assesseurs, comme l’exige le code électoral." Le tribunal note donc que "le couvercle de l’urne n’a pas été fermé hermétiquement entre 8 heures et 15 h 30, ce qui pouvait permettre l’introduction de bulletins de vote par une autre ouverture que la fente prévue à cet effet pendant les trois-quarts de la durée du scrutin."

Lire aussi : Le tribunal administratif de Lyon annule les élections municipales à Collonges-au-Mont-d’Or

Lyon élue 4e ville la plus verte de France

Ce mercredi 27 mai, le palmarès de l'Observatoire des villes vertes a placé la ville de Lyon en 4e position des villes les plus vertes de France, derrière Angers, Annecy et Metz. Un classement établi à partir de 97 indicateurs, dont le patrimoine végétal, les politiques publiques, les actions locales et la sensibilisation.

L'observatoire salue notamment "un plan d'action structuré" de la part de Lyon, avec une intervention à plusieurs échelles. "Plus de 25 hectares ont ainsi été végétalisés, accompagnés par la plantation de près de 12 000 arbres", félicite le communiqué. plus concrètement, ces transformations se traduisent par le programme des "cours nature", "avec 79 cours d’écoles végétalisées, plus de 14 000 m² désimperméabilisés et près de 350 arbres plantés, intégrant des usages péda­gogiques et des espaces plus frais pour les enfants."

Lire aussi : Lyon, 4e ville la plus verte de France selon ce denier rapport

Les OL Lyonnes décrochent leur 19e titre de championnes de France

Après leur échec en finale de la Ligue des champions féminine face au FC Barcelone, les Lyonnes ont retrouvé la victoire en écrasant les joueuses du Paris FC (5-0) ce vendredi soir. Frustrées par leur défaite en finale de la Ligue des champions le 23 mai dernier face au FC Barcelone - qui leur a volé ce qui aurait pu être leur 9e titre consécutif - les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont pris leur revanche en arrachant une victoire forte, leur permettant d'empocher leur 19e titre de championnes de France, devant plus de 28.000 spectateurs au Groupama Stadium.

Lire aussi : Football : les Lyonnes sacrées championnes de France pour la 19e fois

JO 2030 : Lyon accueillera les épreuves de glace

Ce vendredi soir, le COJOP a officialisé par voie de communiqué de presse le regroupement des épreuves de glace à Lyon pour les JO d'hiver 2030. Après s'être réunis, les membres de l'organisation ont donc décidé de regrouper la quasi-totalité des épreuves de glace à Lyon, alors que la capitale des Gaules n'était alors seulement envisagée que comme terre d’accueil pour le hockey masculin.

"Le regroupement de l’ensemble des épreuves de glace dans la métropole de Lyon apparaît aujourd’hui comme la solution à même de répondre à cette situation", a confirmé le COJOP, précisant toutefois une poursuite rapide des analyses techniques et budgétaires de cette évolution était nécessaire.

Lire aussi : JO 2030 : les épreuves de glace seront toutes regroupées à Lyon