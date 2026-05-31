La baisse des naissances frappe désormais de plein fouet les écoles lyonnaises. Conséquence : des dizaines de fermetures de classes et un avenir incertain pour le système scolaire local.

La rentrée de septembre s’annonce sous haute tension dans les écoles lyonnaises. Le couperet est tombé au printemps : le rectorat de Lyon se prépare à fermer 51 classes de premier degré (maternelle et primaire). Un chiffre à peine compensé par l’ouverture simultanée de 13 nouvelles classes, ramenant le solde à -38 classes. Pour l’historique, cela fait donc cinq ans que l’académie de Lyon ferme plus de classes qu’elle n’en ouvre. Une saignée qui concerne tous les arrondissements de la ville, liée à la baisse de -15 % du nombre d’élèves inscrits à l’école publique depuis la crise sanitaire (passé de 37 000 en 2020 à 32 000 en 2026). “C’est simple, nous perdons environ 1 000 élèves par an à Lyon”, déplore Stéphanie Léger, l’adjointe écologiste à l’éducation de la Ville. Dans le détail, la tendance s’est vraiment inversée pour la première fois en 2022. Depuis cette date, 143 classes ont disparu sur les quelque 1 400 que comptent les 200 écoles publiques lyonnaises.

Des décisions qui ne passent pas auprès des parents des écoles concernées. À l’école Condorcet, dans le 3e arrondissement de Lyon, l’ambiance est à la colère. Collectifs de parents, pétitions, interpellation des élus… tous les moyens sont bons pour tenter d’annuler la décision dans cet établissement accueillant aussi des enfants sourds. “Parce que les effectifs ont baissé de 8 élèves, ils ont décidé de fermer deux classes. Pour nous c’est une remise en cause du modèle scolaire. Aujourd’hui, on compte 25 à 27 élèves par classe de primaire. Les fermetures feraient monter ce chiffre à 30 élèves par classe et acteraient la création de classes à double niveau dès la maternelle. Avec autant d’élèves par classe, cela revient à dégrader les conditions d’apprentissage”, explique une maman qui a souhaité rester anonyme. Elle poursuit : “Vous imaginez la situation dans les classes, avec des professeurs qui vont devoir travailler deux programmes en parallèle, avec des enfants en bas âge ayant en plus des besoins spécifiques sur la surdité, et qui sont parfois en difficulté ? Le compte n’y est pas.”

-20 % d’élèves en 2035

Sur le fond, la natalité française patine depuis 2010 et Lyon n’est plus épargné par cet “hiver démographique”, selon les termes du démographe Gérard-François Dumont qui l’a conceptualisé. Entre Rhône et Saône, les berceaux se vident : les naissances y ont chuté de -23 % en dix ans selon l’Insee (8 000 en 2015 à 6 000 en 2024). Mais l’absence de nouveau-nés n’explique pas tout. La ville subit aussi l’exode silencieux des jeunes parents. Comme l’observe Stéphanie Léger, adjointe à l’éducation : “Beaucoup de familles quittent Lyon quand leurs enfants ont entre 0 et 3 ans, juste avant la maternelle, souvent chassées par des prix de l’immobilier inaccessibles.” Ce départ précoce couplé au recul national de la fécondité (tombée à 1,56 enfant par femme), liée à l’allongement de la durée des études, et au report des projets parentaux, tout cela crée un “effet d’onde” au sein des écoles. Les statisticiens de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) au sein de l’Éducation nationale sont formels : “La taille des nouvelles générations impacte dans un premier temps l’école maternelle puis se transmet à l’élémentaire puis au collège.” Le ministère a d’ailleurs publié une étude prospective en avril dernier par académie. Résultat, le Rhône, d’ici 2035, devrait perdre 36 000 élèves dans le premier degré (public et privé confondus), soit une chute de plus de -20 % de la population actuelle dans les écoles en moins de dix ans.