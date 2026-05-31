Lyon
CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)

Victoire du PSG en Ligue des Champions : 4 interpellations à Lyon

  • par LC
  • 2 Commentaires

    • La soirée de ce samedi 30 mai a été marquée par des violences et des débordements à Lyon, après la victoire du PSG en Ligue des Champions face à Arsenal. 4 personnes ont été interpelées.

    Les célébrations ont rapidement laissé la place aux violences et aux débordements ce samedi soir à Lyon. Alors que le PSG a remporté son deuxième titre consécutif de champion d'Europe en battant Arsenal aux penaltys, le centre de Lyon a été le théâtre de scènes de liesse qui ont dégénéré en violences urbaines.

    Si le pire a été évité comme à Paris par exemple où 283 interpellations ont été effectuées sur les 416 menées dans toute la France, quatre personnes ont toutefois été interpelées à Lyon pour des jets de projectiles, des dégradations ou encore des violences envers les forces de l’ordre, et ce malgré un important dispositif de sécurité mis en place.

    Lire aussi : Football : pas de neuvième sacre européen pour l’OL Lyonnes, sèchement battu par le FC Barcelone

    Mortiers d'artifice

    Des affrontements ont eu lieu entre jeunes et forces de l'ordre rue de la République (2e arrondissement). "Au-delà de quelques débordements sur la voie publique, quelques poubelles ont été incendiées et plusieurs abribus cassés. Les forces de l’ordre ont été la cible également de jets de projectiles", a déclaré la préfecture du Rhône. Des mortiers d’artifices ont également été tirés.

    Le nouveau préfet du Rhône Étienne Guyot "remercie les policiers nationaux de la DIPN et de la CRS 83 mobilisés. Leur action a permis d’empêcher que de nombreux actes de vandalisme, contraires aux valeurs du sport et à l’esprit festif qui devait prévaloir, puissent être commis hier soir", rapportent nos confrères d'Actu Lyon.

    Contactés par nos soins, les pompiers du Rhône n'ont, eux, pas déclaré d'intervention particulière en marge du match de ce samedi soir.

    à lire également
    L'ancien footballeur de l'OL Bryan Bergougnoux est mort à 43 ans

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Victoire du PSG en Ligue des Champions : 4 interpellations à Lyon 11:25
    Saint-Priest : l'association L214 vise le magasin E.Leclerc 10:33
    Orages : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 09:44
    orages
    Chaleur lourde et orages : la météo de dimanche à Lyon 09:13
    Article payant Après les municipales, des sénatoriales en guise de voie de garage 08:15
    d'heure en heure
    piscine naturelle Lyon darse Confluence
    Article payant Trois autres projets de la Presqu’île en suspens 08:00
    Rue de la République
    Article payant Un an après la ZTL, quel bilan pour ceux qui font la Presqu’île ? 07:45
    Article payant 4 scénarios pour (re)faire de la place aux voitures en Presqu’île 07:30
    La rue de la République piétonnisée à Lyon. (@Nathan Chaize)
    Article payant La droite lyonnaise va-t-elle détricoter la piétonnisation de la Presqu’île ? 07:15
    Article payant Bruno Lina, virologue lyonnais 07:00
    Là où on ne les attendait pas : les Verts lyonnais se divisent sur les JO 30/05/26
    On s’en serait bien passé à Lyon : une Voie lyonnaise accidentogène 30/05/26
    Et si Laurent Wauquiez devenait consensuel ? 30/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut