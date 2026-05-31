Victoire du PSG en Ligue des Champions : 4 interpellations à Lyon

La soirée de ce samedi 30 mai a été marquée par des violences et des débordements à Lyon, après la victoire du PSG en Ligue des Champions face à Arsenal. 4 personnes ont été interpelées.

Les célébrations ont rapidement laissé la place aux violences et aux débordements ce samedi soir à Lyon. Alors que le PSG a remporté son deuxième titre consécutif de champion d'Europe en battant Arsenal aux penaltys, le centre de Lyon a été le théâtre de scènes de liesse qui ont dégénéré en violences urbaines.

Si le pire a été évité comme à Paris par exemple où 283 interpellations ont été effectuées sur les 416 menées dans toute la France, quatre personnes ont toutefois été interpelées à Lyon pour des jets de projectiles, des dégradations ou encore des violences envers les forces de l’ordre, et ce malgré un important dispositif de sécurité mis en place.

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Mortiers d'artifice

Des affrontements ont eu lieu entre jeunes et forces de l'ordre rue de la République (2e arrondissement). "Au-delà de quelques débordements sur la voie publique, quelques poubelles ont été incendiées et plusieurs abribus cassés. Les forces de l’ordre ont été la cible également de jets de projectiles", a déclaré la préfecture du Rhône. Des mortiers d’artifices ont également été tirés.

Le nouveau préfet du Rhône Étienne Guyot "remercie les policiers nationaux de la DIPN et de la CRS 83 mobilisés. Leur action a permis d’empêcher que de nombreux actes de vandalisme, contraires aux valeurs du sport et à l’esprit festif qui devait prévaloir, puissent être commis hier soir", rapportent nos confrères d'Actu Lyon.

Contactés par nos soins, les pompiers du Rhône n'ont, eux, pas déclaré d'intervention particulière en marge du match de ce samedi soir.