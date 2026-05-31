Les événements à venir cette semaine à Lyon

Brocantes, soirée hommage à Marilyn Monroe, festival autour de la transition écologique... De nombreux événements sont prévus cette semaine à Lyon et dans son agglomération.

Que faire à Lyon cette semaine ? Plusieurs événements auront lieu à Lyon et dans son agglomération.

Mardi 2 juin : le Village de la Prévention à la Croix-Rousse

Le Village de la Prévention revient pour une 2e édition ce mardi 2 juin sur la place de la Croix-Rousse pour sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes aux enjeux majeurs de santé. Organisé conjointement par la mairie du 4e, la Communauté professionnelle territoriale de santé Croix-Rousse-Presqu'île, le Vinatier, les professionnels de l'hôpital de la Croix-Rousse-HCL et plusieurs associations dont la Ligue contre le cancer, il propose plusieurs espaces thématiques pour parler de santé de manière concrète et accessible.

L'occasion de poser toutes ses questions à des professionnels de santé dans un cadre rassurant, en dehors du contexte médical, qui peut parfois stresser les plus jeunes. Des ateliers interactifs sur des thématiques variées seront également proposés autour de la santé physique et mentale.

Infos pratiques : mardi 2 juin de 10h à 16h, gratuit et ouvert à tous.

Merci 3 juin : soirée hommage à Marilyn Monroe à l'Institut Lumière

À l'occasion du centenaire de la naissance de l'icône Marilyn Monroe - qui fait l’objet de plusieurs expositions en Europe et aux États-Unis - l'Institut Lumière organise une grande rétrospective du 3 juin au 19 juillet. Au total, six films avec l'actrice seront proposés au grand public. Le cycle commencera donc ce mercredi 3 juin avec Niagara de Henry Hathaway (1953), un film dans lequel une jeune femme mariée collectionne les amants. "Dans une dernière tentative de réconciliation, elle part avec son mari visiter les chutes du Niagara… Marilyn Monroe excelle dans le registre de la femme fatale", résumé l'Institut Lumière.

Le programme complet est disponible sur le site de l'Institut Lumière.

Jeudi 4 juin : début de France Air Expo 2026

Événement de référence de l'aviation en France, France Air Expo est de retour à Lyon du 4 au 6 juin 2026. Organisé à l'aéroport de Lyon-Bron, le 2e plus grand salon d'aviation générale en Europe réunit pendant trois jours constructeurs aéronautiques, pilotes, écoles, entreprises du secteur, étudiants et passionnés d’aviation.

Plus de 170 exposants seront répartis sur plus de 60.000 m² d’espaces d’exposition, avec des conférences, tables rondes et démonstrations.

Infos pratiques : aéroport de Lyon-Bron, 15€ en ligne / 20€ sur place. Jeudi 4 juin 2026 : 10h - 18h, vendredi 5 juin 2026 : 10h - 18h, samedi 6 juin 2026 : 10h - 16h.

Lire aussi : "L’électrique, c’est dans l’air !" : France Air expo pose ses aéronefs sur le tarmac de Lyon Bron

Du 1er au 5 juin : une semaine dédiée à l’entrepreneuriat féminin

Du 1er au 5 juin, l’Adie (association pour le droit à l’initiative économique) organise en Auvergne-Rhône-Alpes une semaine dédiée à l’entrepreneuriat féminin, avec des ateliers gratuits pour aider les femmes à franchir le pas de la création d’entreprise.

Dans le Rhône, neuf rendez-vous rythmeront la semaine pour permettre à celles qui ont une idée de pouvoir la concrétiser, et de lever les obstacles qui s’érigent encore trop souvent devant les femmes. Parmi le temps forts :

Un "Business Game" pour les entrepreneuses pour optimiser la gestion du budget de son entreprise - le 2/06 à Vénissieux

Un atelier "Déchargez le sac à dos invisible" sur la charge mentale des femmes entrepreneuses - le 4/06 à Villeurbanne

Une soirée business convivale pour favoriser la rencontre entre entreprenurs et entrepreneuses - le 5/06 à Lyon

Un forum de l’entrepreneuriat des femmes avec ateliers thématiques et rencontres - le 5/06 à Lyon.

Samedi 6 et dimanche 7 juin : une brocante géante à la Croix Rousse

Le week-end prochain, plus de 300 exposants vont investir le plateau de la Croix-Rousse pour une brocante XXL à ciel ouvert. Installés place de la Croix-Rousse et dans les rues adjacentes, les stands proposeront de quoi ravir les chineurs, avec des objets vintage, des vêtements, des livres, du mobilier et autres curiosités.

Infos pratiques : place de la Croix-Rousse, place Tabareau, Gros Caillou et rues adjacentes. Samedi et dimanche de 7h à 18h, entrée gratuite.