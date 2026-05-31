Pollution : la qualité de l'air s'améliore légèrement à Lyon

Grâce à l'arrivée d'une perturbation orageuse, la qualité de l'air est passée de "mauvaise" à "dégradée" à Lyon et ses alentours ce dimanche 31 mai.

On respire un tout petit peu mieux ce dimanche à Lyon. Après une alerte météo lancée en début de semaine, suivie de plusieurs jours "mauvais" - en raison du rayonnement solaire intense responsable d'une augmentation des niveaux d'ozone -, elle s'est légèrement améliorée ce dimanche 31 mai à Lyon.

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"L’arrivée d’orages et de précipitations favorisera le lessivage de l’atmosphère et la dispersion des polluants, confirme Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s’améliorera, mais restera globalement dégradée", notamment en raison des niveaux d'ozone qui restent élevés sur toute l'agglomération lyonnaise, particulièrement entre 12h et 16h, heures de rayonnement du soleil.