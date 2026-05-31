Amazon ouvre son site le plus high-tech de France à Lyon

200 millions d’euros, 15 millions de produits, Amazon bâtit son centre de distribution le plus abouti de France technologiquement près de l’aéroport Saint-Exupéry.
Amazon, le géant du e-commerce mondial, ouvrira, début juillet, son neuvième centre de distribution français à Colombier-Saugnieu, près de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Avec un investissement de plus de 200 millions d’euros, ce site sera l’un des plus grands de France et le plus avancé technologiquement du réseau Amazon dans le pays. Visite du site.
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