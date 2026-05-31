Amazon ouvre son site le plus high-tech de France à Lyon

À l’arrière du site Amazon de Colombier-Saugnieu, près de Lyon,, 63 portes de quai pour la réception des marchandises et 140 places de parking pour les camions. Plusieurs centaines de milliers de colis seront traitées sur le site chaque semaine. © Airtech

200 millions d’euros, 15 millions de produits, Amazon bâtit son centre de distribution le plus abouti de France technologiquement près de l’aéroport Saint-Exupéry.

Amazon, le géant du e-commerce mondial, ouvrira, début juillet, son neuvième centre de distribution français à Colombier-Saugnieu, près de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Avec un investissement de plus de 200 millions d’euros, ce site sera l’un des plus grands de France et le plus avancé technologiquement du réseau Amazon dans le pays. Visite du site.