Vénissieux : le centre aquatique des Minguettes réouvre ce lundi

Après plus d'un an et demi de travaux, le centre aquatique Auguste-Delaune de Vénissieux rouvrira ses portes ce lundi 1er juin à partir de 10h.

Bonne nouvelle pour les habitants de Vénissieux (Rhône) et ses alentours. Ce lundi 1er juin le centre aquatique Auguste-Delaune rouvrira ses portes aux nageurs à partir de 10h.

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Situé dans le quartier des Minguettes, le centre était fermé pour travaux depuis un an et demi. Complètement modernisé, il a été réorganisé en trois espaces différents dédiés au sport, aux loisirs et enfin au bien-être. L'espace aquatique comprend désormais trois bassins : un bassin sportif de 25 mètres semi-découvrable, un bassin d'apprentissage et un bassin d'animation avec des jeux d'eau. Au total, 23,8 millions d'euros ont été investis pour rénover le centre aquatique.

Mais le site ne se limite pas qu'à la natation. Côté bien-être, un sauna, un hammam et des douches seront à la disposition de ceux qui voudront se reposer. En période estivale, l'espace extérieur proposera lui un "Splash pad" pour les enfants, des terrains de beach soccer ainsi qu'un snack, qui devrait ouvrir en juillet.

Cours encadrés par des professionnels

Le nouveau centre aquatique de Vénissieux proposera également des cours encadrés par des professionnels à destination de nageurs aussi bien débutants que confirmés. Natation pour bébés, séances pour dépasser sa peur de l'eau, stages de natation... Il y a en a pour tous les goûts, dans une gamme de budget qui reste accessible. Pour les Vénissians, comptez 2,50€ (contre 3€ hors commune) pour les adultes et 2€ pour les enfants de 3 à 14 ans (2,50€ hors commune). L'entrée est gratuite pour les moins de 3 ans. Des abonnements menseuls et illimités sont également proposés pour accéder autant aux bassin qu'à l'espace bien-être et pour disposer d'un accès à toutes les activités proposées. À vos maillots de bain !

Infos pratiques : ouverture du lundi au vendredi de 10h à 19h30, le jeudi jusqu'à 21h. Le samedi : 10h-18h30 et le dimanche : 9h-18h30.

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