Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Nuits sonores, SUV et stationnement, plan lumière… Lyon Capitale vous résume les actus qui ont marqué cette semaine lyonnaise.

L'actualité lyonnaise a été marquée cette semaine sur le plan politique, culturel ou encore festif. En voici un résumé pour retenir l'essentiel.

Une semaine de Nuits sonores

Concert Darkside aux Nuits sonores 2023 @ Cheyenne Gabrelle

Le festival de musique les Nuits sonores a battu son plein tout au long de la semaine de mercredi 17 à dimanche 21 mai. De jour, comme de nuit, la musique électronique des plus grands DJ et autres artistes a raisonné dans la capitale des Gaules. Un festival qu'on aura pu qualifier de "bon enfant" mais aussi de très politique.

Les SUV payeront plus cher leur stationnement

La Ville de Lyon va revoir sa politique de stationnement. (Photo Hadrien Jame)

D'ici 2026, à Lyon, les propriétaires de véhicules de grande taille devront payer un tarif plus élevé pour stationner dans les rues de la ville. Le système de tarification du stationnement sera prochainement divisé en trois catégories : réduite, standard et majorée, par exemple pour les SUV.

La Ville de Lyon intensifie sa lutte contre la pollution automobile. Après avoir décidé de créer une zone à trafic limité dans la Presqu'île, la majorité écologiste dirigée par Grégory Doucet se penche maintenant sur la question du stationnement en ville. Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon, révèle que d'ici la fin de son mandat, une nouvelle tarification du stationnement sera mise en place, prenant en compte le poids des véhicules.

Un troisième plan lumière

Le 3e plan lumière de la Ville de Lyon a été adapté à l'unanimité le 11 mai. ©Tim Douet

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son adjoint au patrimoine, Sylvain Godinot, ont dévoilé la troisième version du plan Lumière. Axé sur la cohérence et la sobriété de l'éclairage, ce plan s'inscrit dans la continuité des précédentes initiatives tout en mettant l'accent sur la préservation de l'environnement.

L'objectif principal est de réduire l'intensité lumineuse et d'adopter une approche plus subtile dans l'éclairage des bâtiments, tout en utilisant les nouvelles technologies pour réduire la consommation d'électricité et la pollution lumineuse.

Rénovation de la statue de Bellecour

La statue de la Place Bellecour après avoir été nettoyée. @MartinGaboriau

Les travaux de restauration de la statue équestre de Louis XIV, annoncés en 2019, vont commencer cette semaine. Pendant près d'un an, cette œuvre d'art de plusieurs tonnes sera rénovée sur la place Bellecour. À partir du mois de juin, un système de soutien sera installé autour de la statue en bronze, afin de la retirer en juillet.

Ces travaux devraient se dérouler jusqu'à la fin de l'automne, avec pour objectif de replacer la statue sur son socle avant la fête des Lumières, aux alentours du 8 décembre 2023. Ensuite, une deuxième phase de restauration aura lieu de janvier 2024 à avril, visant à rénover et réaménager l'estrade située au pied de la statue.

