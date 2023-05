Un an après le lancement par Laurent Wauquiez du "G6 de la relocalisation" en Auvergne-Rhône-Alpes, 723 millions d'euros ont été investis dans la région et plus de 8 600 emplois créés.

En décembre 2021, la Région présentait son Plan de relocalisation stratégique : 1,2 milliard d'euros déployé à l'horizon 2027 afin de rouvrir des usines et créer 30 000 emplois pour renforcer l’industrie et les champions locaux, confortant ainsi la souveraineté économique régionale (1re région industrielle de France).

Pour y parvenir, la Région mettait en place en mai 2022, le "G6 de la relocalisation", à savoir le volet opérationnel du "Plan de relocalisation stratégique" voté en décembre 2021.

"L'effet de levier est extrêmement fort." Franck Colcombet, président de Auvergne-Rhône-Alpes entreprises

A mai 2023, soit un an après l'installation de ce groupe de travail, composé du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du président du Medef régional, du président de la CPME

régionale, du président du directoire de l’Agence Auvergne-RhôneAlpes Entreprises et du directeur régional de la BPI, plus de 350 projets ont été identifiés et accompagnés. cela représente plus de 8 600 emplois créés.

Pour 1€ de la Région, 19€ investis en Auvergne-Rhône-Alpes

Les 37,4 millions d'aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes distribuées à ce jour ont déclenché plus 723 millions d'euros d'investissements privés. "L'effet de levier est donc extrêmement fort" entérine Franck Colcombert, président de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, bras armé économique de la Région. Cela équivaut à 1€ subventionné 19€ de retombées économiques.