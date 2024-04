Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Voyage secret de Laurent Wauquiez au Japon, liste des sites pollués par les PFAS, record d'affluence pour l'OL féminin, témoignage du Lyonnais Benjamin Brière, ex-otage en Iran,... Lyon Capitale fait le point sur les infos lyonnaises marquantes de cette semaine du 15 au 21 avril.

Laurent Wauquiez a-t-il organisé un nouveau "dîner des sommets" ... à 9 000 km de Lyon ?

L'affaire est révélée hier, samedi 20 avril, par le journal Le Monde. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a effectué un mystérieux voyage au Japon du 8 au 15 mars 2024. À ses côtés, aucun autre élu régional, seulement des chefs d'entreprises locaux. Le déplacement n'a, en effet, pas été ajouté à l'agenda officiel du président de région, mesure de transparence pourtant obligatoire.

Au programme notamment : ski à Hokkaido, dégustation de saumon du Mont Fuji et déjeuner avec Olivier Ginon, PDG de GL Events. Le voyage a été financé par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui n'a pas révélé son coût total.

Laurent Wauquiez@ Thomas COEX / AFP)

PFAS : une première liste des sites industriels responsables de rejets polluants

Les services de l'Etat ont contrôlé les rejets en PFAS de 135 des 600 sites industriels d'Auvergne-Rhône-Alpes et publié jeudi 18 avril les premiers résultats des analyses des rejets dans l'eau en PFAS. Le site d'Arkema à Pierre-Bénite est sans surprise le plus polluant.

Une cinquantaine de sites industriels d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par cette pollution.

"Pour près de 40% de ces premiers sites ciblés, des PFAS ont été détectés dans les rejets dans les eaux, à des quantités néanmoins hétérogènes et très inférieures aux rejets qui sont encadrés et en cours de réduction pour la plateforme Arkema de Pierre-Bénite", relève la préfecture de région dans un communiqué.

(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un deuxième bains-douches va voir le jour à Lyon

D'ici à 2027, les personnes en situation de précarité pourront profiter, au sein de l'ancienne école maternelle Gilibert, du deuxième bains-douches ouvert à Lyon. Un projet qui s'inscrit dans le plan de mandat 2020-2026 et qui proposera également des services annexes liés au "prendre soin" à destinations des publics précaires, mais également ouverts aux habitants du quartier. En plus des douches à disposition, une nurserie, une laverie et un espace de santé seront proposés dans le lieu.

Le projet qui devrait couter 2,2 millions d'euros viendra compléter l'offre existante dans le 7e arrondissement où un premier bains-douches est présent dans le quartier de Gerland. "Cet unique lieu d’hygiène dont l’activité est en augmentation depuis 2020 (+37%), est insuffisant à ce jour pour couvrir le besoin de publics les plus fragiles", explique la Ville.

Le Lavoir Public du 1er arrondissement de Lyon. Wikimédia

Ex-otage en Iran, le Lyonnais Benjamin Brière raconte pour la première fois son calvaire

Une histoire "digne d'un film", reconnaît aujourd'hui le Lyonnais Benjamin Brière, désormais âgé de 38 ans, auprès d'Envoyé spécial. L'émission de France 2 a diffusé jeudi 18 avril son premier témoignage public, près d'un après sa libération. Son road-trip en van, féérique sur le papier, a, six mois après son départ, tourner au cauchemar. Le 27 mai 2020, le jeune Lyonnais est réveillé en pleine nuit, vers 1 ou 2h du matin, par des coups cognés à la fenêtre son véhicule : 7 ou 8 hommes armés, membres des Gardiens de la révolution, l'attendent à la sortie, et l'arrêtent. Une "longue bataille" s'engage alors pour lui, qui ne s'achèvera qu'à sa libération le 12 mai 2023 à sa libération.

Benjamin Brière, ex-otage en Iran - DR

Record d'affluence pour l'OL féminin au Groupama Stadium

Près de 38 000 personnes ont assisté hier, samedi 20 avril, à la rencontre entre l'OL et le PSG au Groupama Stadium. Les Lyonnaises se sont imposées 3 buts à 2.

C'est un record pour les Fenottes, qui jouaient les demies-finales de la Ligue des Champions. Le précédent record d'affluence au Groupama Stadium pour l'équipe féminine s'élevait à 30 661 personnes.

"Depuis le début de l'année, on a voulu recréer une dynamique autour du foot féminin. (...) On a ciblé notre action sur les clubs féminins de la région et on a créé un réseau avec ces clubs-là, pas uniquement autour des matchs, mais avec des actions également : une conférence, l'organisation de plateaux sur la région... On a une dynamique incroyable qui montre qu’il y a une vraie appétence pour le football féminin qui s'est créée depuis fin janvier", s'était réjouit Vincent Ponsot, directeur général de l'OL féminin, au micro de RMC Sport.