Lyon : aucun métro B ne circule jusqu'à mardi 23 avril

Jusqu'à mardi 23 avril, le métro B est à l’arrêt afin de réaliser des travaux de fiabilisation de la ligne.

La circulation du métro B est stoppée depuis hier, samedi 20 avril. Elle se poursuivra jusqu'au mardi 23 avril pour assurer des travaux de fiabilisation de la ligne. Des tests d’augmentation de la capacité et de confort voyageurs seront également réalisés

Bus relais toutes les 6 à 15 minutes

Les TCL mettent à disposition des bus relais entre les stations Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Ils circuleront avec une fréquence de 6 à 15 minutes.

Attention, ces bus relais ne desservent pas les stations Stade de Gerland Le Lou et Gare d'Oullins. En revanche et exceptionnellement, les arrêts Halle Tony Garnier (commun avec la ligne 34) et Musée des Confluences (commun avec la ligne C7) seront desservis dans les deux sens de circulation.

Depuis la gare Part-Dieu, le premier départ se fera à 4h52. Le dernier bus partira, lui, à 0h21.