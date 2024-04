Record d'affluence pour l'OL féminin ce soir au Groupama Stadium

L'équipe féminine de l'OL va battre son record d'affluence dans les tribunes du Groupama Stadium ce soir avec près de 40 000 supporters.

40 000 ! Près de 40 000 personnes assisteront ce soir à la rencontre entre l'OL et le PSG au Groupama Stadium. C'est un record pour les Fenottes, qui jouent dès 19 heures les demies-finales de la Ligue des Champions. Le précédent record d'affluence au Groupama Stadium pour l'équipe féminine s'élevait à 30 661 personnes.

Cette demi-finale sera également synonyme de records puisque les deux équipes se rencontreront pour la 11e et la 12e fois dans cette compétition, le record de double confrontations, note l'Olympique lyonnais. Le match retour se tiendra au Parc des Princes dimanche 28 avril.

De nombreuses places sont toujours disponible sur le site du club, à partir de 8 euros.

🎉 Prêts à mettre l'ambiance au Groupama Stadium ?



Plus que 48h pour réserver vos places et participer à cette soirée historique pour l'OL Féminin. ❤️💙



🎟️ https://t.co/JdYy4rupRb pic.twitter.com/CQMnXhcQeF — OL Féminin (@OLfeminin) April 18, 2024

"Une vraie appétence pour le football féminin."

"Depuis le début de l'année, on a voulu recréer une dynamique autour du foot féminin. (...) On a ciblé notre action sur les clubs féminins de la région et on a créé un réseau avec ces clubs-là, pas uniquement autour des matchs, mais avec des actions également : une conférence, l'organisation de plateaux sur la région... On a une dynamique incroyable qui montre qu’il y a une vraie appétence pour le football féminin qui s'est créée depuis fin janvier", s'est réjouit Vincent Ponsot, directeur général de l'OL féminin, au micro de RMC Sport.

Les Lyonnaises occupent actuellement la première place du classement de 1e division avec 58 points, devant le PSG.