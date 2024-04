Un deuxième bains-douches va voir le jour à Lyon

La ville de Lyon a annoncé vouloir installer, dans le 2e arrondissement, un deuxième bains-douches.

D'ici à 2027, les personnes en situation de précarité pourront profiter, au sein de l'ancienne école maternelle Gilibert, du deuxième bains-douches ouvert à Lyon. Un projet qui s'inscrit dans le plan de mandat 2020-2026 et qui proposera également des services annexes liés au "prendre soin" à destinations des publics précaires, mais également ouverts aux habitants du quartier. En plus des douches à disposition, une nurserie, une laverie et un espace de santé seront proposés dans le lieu.

Le projet qui devrait couter 2,2 millions d'euros viendra compléter l'offre existante dans le 7e arrondissement où un premier bains-douches est présent dans le quartier de Gerland. "Cet unique lieu d’hygiène dont l’activité est en augmentation depuis 2020 (+37%), est insuffisant à ce jour pour couvrir le besoin de publics les plus fragiles" explique la Ville.

"L’école maternelle Gilibert, qui doit fermer ses portes d’ici quelques mois, correspond aux critères d’aménagement nécessaires et possède une bonne localisation géographique étant située à proximité de Perrache, dans une rue peu passante" poursuit la municipalité. Dans cet arrondissement qui concentre un tiers des personnes sans-abris, les travaux et l'ouverture du bains-douches devrait se faire en 2027.