Les 26,27 et 28 avril, quarante-cinq caves et maisons, parmi les plus emblématiques du nord de la Vallée du Rhône, présentent et font déguster leurs millésimes à la vente et leurs flacons. Entre marché aux vins, foodtrucks et soirées off.

"Jours de marché, gorgées et soirées à Mercurol". C'est ainsi que les organisateurs résument en trois mots leur "Grand week-end des crozes-hermitage" les 26, 27 et 28 varil prochains, à Mercurol, en Ardèche (1h15 de Lyon).

Au programme, un marché aux vins Crozes & Friends (avec les potes de condrieu, cornas, côte-rôtie, hermitage, saint-joseph et saint-péray, un "Village Foodie" pour escorter les crozes, avec une flopée de foodtrucks (ravioles de Mère Maury, les pokés de Pok&Ben, arancini de Mamma La Ricotta, glaces des Vergers Glacés, burgers de Chez Mimi, et autres pépites iodées du producteur Au Détour...) et les fameuses soirées off pour jouer les prolongations entre dégustations confidentielles, accords vins et régalade bistronomique, banquets au feu de bois, braséros en musique et guinguettes éphémère.

On en parle en plateau avec Yann Chave, vigneron à Mercurol et grande figure de la vallée du Rhône.

Embrassant le mythique quarante-cinquième parallèle sur la rive gauche du Rhône, le vignoble de crozes-hermitage est reconnu en appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 1937. Appartenant à la famille des grands crus de la Vallée du Rhône Nord, l’appellation, située sur un terroir qui entremêle différents types de sols, brille par l’élégance de ses vins, à la fois vins de plaisir et vins de gastronomie. Les blancs, issus de roussanne et de marsanne, charment par la fraîcheur et une délicate aromatique qui tire vers des notes florales et de fruits blancs. Caractéristiques à leur intense robe rubis aux reflets violets, les rouges, qui sont majoritaires, laissent s’exprimer la syrah, le cépage emblématique de la région, dans toute sa fougue. Dans leur jeunesse, les vins ont un croquant aguichant, qui mêle épices et fruits noirs. Plus

ACCÈS

· Espace Eden, Mercurol (26)

Mercurol-

· En voiture depuis Lyon,

Grenoble : 1 heure | parking gratuit

· En train : gare de Tain l’Hermitage

HORAIRES ET TARIFS

· ven. 26/04 : 15h-19h

· sam. 27/04 : 10h-19h

· dim. 28/04 : 10h-18h

· Tarif : 8 euros (pass 1 jour + un verre sérigraphié + un carnet de dégustation)

La retranscription intégrale de l'entretien avec Yann Chave

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Yann Chave bonjour.

Bonjour.

Vous êtes l'une des figures de la vallée du Rhône septentrionale, vigneron en crozes-hermitage. Nous allons parler d'un événement qui s'appelle "Le grand week-end des crozes-hermitage", qui se déroule les 26, 27, et 28 avril prochains. Alors déjà peut-être avant de parler de ce grand week-end dans le détail, tout le monde en a entendu parler du crozes-hermitage mais peu de monde connaissent sa typicité, son identité. Déjà rouge ou blanc oiu les deux ?

Oui, tout à fait, donc il y a 90% de rouge donc l'armada est plus sur les rouges, il y a aussi 10% de blanc, avec deux cépages merveilleux la marsanne qui est un cépage originaire de Tain-l'Hermitage, et la roussanne qu'on peut connaître aussi qui s'appelle le bergeron en Savoie. Et le rouge c'est 100% Syrah.

Alors le crozes-hermitage, on en parlait un petit peu en amont de l'émission effectivement, quand on descend dans le sud par l'autoroute, on voit notamment une partie du vignoble en coteau c'est ça ?

Oui, il y a une partie qui est en coteau, il y a à peu près 1/3 de l'appellation crozes-hermitage est en coteau, et après donc les 2/3 restant un c'est donc une grande plaine alluvionnaire, ou en fait c'est des alluvions du Rhône et de l'Isère d'ailleurs, qui apportent avec de l'argile rouge. C'est ce qui permet d'avoir cette belle tannicité et cette rondeur, puisque du fait de ces galets roulés ça apporte une certaine chaleur donc si on devait exprimer en deux trois mots le crozes-hermitage : belle tannicité, belle rondeur dans les vins, sans trop de dureté.

Donc ce sont des vins qu'on peut boire aussi bien en accompagnement que à l'apéro...

Tout à fait, le crozes-hermitage a la particularité d'avoir dans sa palette de terroir des crozes-hermitage on va dire printaniers, où là on a des vins de printemps, avec beaucoup de rondeur et beaucoup de fruits, tout comme on peut avoir des crozes-hermitage de garde qui peuvent se garder 10 ans 15 ans facilement; et là on aura une structure, bien sûr, un peu plus robuste, mais tout en gardant quand même cette rondeur, et il y a toujours un équilibre. En fait, on arrive à garder cette fraîcheur grâce à ce vent du Nord qui nous permet d'avoir des vins qui sont jamais trop lourds et trop écrasés.

L'ADN du crozes-hermitage c'est avec ce vent qui va rafraîchir les vins.

Oui tout à fait qui va rafraîchir les vins et nous apporte bien souvent des vendanges avec une belle qualité sanitaire, parce que des fois on peut avoir des météo un petit peu ingrates et, biens souvent, le vent du Nord nous a sauvé maintes et maintes récoltes.

Alors ce "Grand week-end des crozes-hermitage", c'est une nouvelle édition à Mercurol - où vous êtes vigneron d'ailleurs. L'idée première c'est de faire découvrir les crozes-hermitage, j'imagine...

Oui, en fait, on voulait faire un événement pour les particuliers sur crozes-hermitage, et en même temps dans cet événement donc il y a 40 vignerons de crozes-hermitage donc ça représente une très grosse partie. C'était pourquoi nous avions voulu faire ça parce qu'on a la chance d'être dans un vignoble qui marche bien, voire très bien, mais on voulait faire un événement vraiment pour les particuliers, c'est pour ça que ça s'appelle "Le grand week-end de crozes-hermitage", où les gens passent du temps à aller dans nos vignes, aller dans les restaurants, et vont découvrir toute la palette de terroirs que nous avons sur crozes-hermitage.

Alors, il y a trois séquences : un marché au vin ,on va dire classique, village "foodie" pour accompagner les vins, parce que c'est aussi une terre de gastronomie, et puis il y a quelque chose d'intéressant ce sont les soirées off chez les vignerons alors ça c'est quand même sympa parce qu'on va directement dans les domaines dans les caves.

Tout à fait. Donc il y a chaque année entre 8 et 12 ois soirées qui se passent donc chez les vignerons, dans des restaurants, où les vignerons sont les hôtes et en fait c'est des soirée où vous avez la possibilité d'avoir des très jolis flacons, un peu plus anciens, des gros volumes, il y a des soirées jeroboam, mathusalem, enfin vous voyez il y a donc des possibilités de découvrir les vignerons dans un cadre un peu plus festif. C'est vraiment très sympa et donc il est vivement recommandé après de dormir sur place et ça permet de connaître le crozes-hermitage et donc ces vignerons d'une façon plus festive et bien plus sympa que sous un stand.

Dernière question : vous avez lancé, l'appellation, une pétition, ce n'est pas courant, un "appel aux lendemains qui chambrent" pour sensibiliser les professionnels à l'influence de la température qui est servie à la dégustation. Pour quelles raisons ?

On est tous, tout un chacun, aller dans des brasseries qui ont même une belle carte de vin, et la température des vins, elle, est oubliée, et encore plus sur les rouges où souvent c'est la température de la pièce. Et avec des printemps et des étés des fois un petit peu chauds, on peut avoir des vins qui sont à 25 degrés, malheureusement même des fois plus, et c'est vrai que lorsqu'on veut déguster un rouge à 25 degrés, c'est très dur et justement nous avions fait avec donc par exemple Edmond Gasser le chef sommelier de chez Pic où on avait dégusté le même vin à 16 degrés, 18 degrés, jusqu'à 24 degrés et c'est vrai que la palette aromatique est complètement dénaturée, notamment, par exemple, le vin quand il y a 24 degrés est très lourd en alcool alors qu'à la température on va dire de 16 à 18 degrés c'est là où le vin est le meilleur.

Voilà, un bon crozes-hermitage, c'est entre 16 à 18 degrés , "Le grand week-end des crozes-hermitage", ça se passe les 26, 27, 28 avril. Consommez, mais toujours avec modération. Merci beaucoup Yann Chave d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono.