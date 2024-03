Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Fermeture du centre dentaire Cosem, deux restaurants lyonnais primés par Michelin, inhumation d'une résistante lyonnais à Nice, nouveau plan d'action pour la condition animale et action coup de poing des militants d'Extinction Rebellion devant l'usine Arkema...On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 26 au 3 mars à Lyon.

Fermeture d'un centre médical à Lyon : 2 000 patients laissés sur le carreau

Le centre dentaire et médical Cosem de Lyon fermera définitivement ses portes à la fin du mois, comme les 16 autres centres du groupe. Une décision qui fait suite à son placement en redressement judiciaire. Son directeur général, Daniel Dimermanas, et son épouse sont soupçonnés d’emplois fictifs et de malversations. Dès lors, ce sont pas moins de 2 000 patients qui vont devoir trouver un autre établissement pour se soigner.

Le guide Michelin récompense deux restaurants lyonnais

Le guide Michelin a publié lundi 26 février une sélection de 56 nouvelles adresses présentées comme abordables ou qualifiées de "bon plan", qui reçoivent un Bib Gourmand, gage de bon rapport qualité prix pour le guide rouge. Ainsi, parmi les neuf restaurants primés en Auvergne-Rhône-Alpes, deux sont à Lyon. Il s’agit du restaurant Le Cochon Qui Boit dans le 1er arrondissement et du Siprès dans le 7e arrondissement, ouvert au mois de juin 2023 et que nous avions testé pour vous au mois de septembre.

La résistante lyonnaise Josette Molland-Ilinsky inhumée à Nice ce mercredi

Décédée le 17 février dernier, Josette Molland-Ilinsky était une figure de la résistance lyonnaise, déportée en 1944 à Ravensbrück. Elle rejoint la Resistance à 19 ans. Elle se rapproche ainsi du réseau Dutch-Paris, fondé par Johan Weidner et Herman Laatsman. À leurs côtés, elle se spécialise dans la confection de faux papiers d'identité, mettant à profit ses talents d'artiste pour produire des passeports et laissez-passer. Josette Molland-Ilinsky est finalement arrêtée en 1944 par des policiers allemands, dénoncée sous la torture par une camarade. Elle est alors interrogée et torturée à son tour, mais ne plie pas. Officière de la Légion d’honneur, elle emporte avec elle ses médailles de la Résistance, de la Croix de guerre et Militaire. Son corps a finalement été inhumé ce mercredi à Nice.

La ville de Lyon présente un nouveau plan d'action pour la condition animale

En vue du conseil municipal du 21 mars prochain, la mairie de Lyon porte un nouveau plan d'action de 60 mesures sur la condition des animaux. Ce plan d'action repose d'ailleurs sur trois postulats : les animaux sont des êtres sensibles, la maltraitance animale et la violence envers les êtres humains sont liées, les animaux contribuent à l'équilibre des sociétés humaines. La collectivité souhaite par exemple maintenir les campagnes annuelles d'accompagnement, de soin et de stérilisation des chats errants.

Métropole de Lyon : 300 activistes écolos entrent par effraction dans l'usine Arkema

Samedi après-midi, entre 300 et 400 militants d'Extinction Rebellion et de Youth for climate se sont regroupés devant l'usine Arkema dans le cadre d'une action "Journée portes entrouvertes". Des dégradations sont constatées sur le site. Concrètement, les deux mouvements écologistes demandent au groupe chimique français de rendre des comptes "pour avoir caché aussi longtemps ses connaissances concernant les conséquences de sa production sur le vivant". Finalement, après moins d'une heure sur place, les forces de l'ordre ont réussi à faire partir les manifestants en procédant à des charges et en usant de bombes lacrymogène.