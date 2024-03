L'Asvel en déplacement à Dijon ce dimanche

Après plus de deux semaines sans championnat, l'Asvel affronte Dijon dans le cadre de la 24e journée de Betclic Elite, ce dimanche 3 mars à 19h.

Bien positionnés au classement (2e) derrière l'ogre monégasque, les Villeurbannais auront à coeur de s'imposer en terres dijonnaises après une première victoire en novembre durant le match aller (79-74). L'Asvel peut notamment compter sur le retour de son géant sénégalais Youssoupha Fall (2m21). Dijon (10e) reste sur une défaite en Betclic Elite et une victoire en coupe de France.

Première victoire dans la LDLC Arena

Inaugurée le 23 novembre dernier par une défaite face au Bayern Munich (100-101), la toute nouvelle enceinte de la LDLC Arena n'avait jamais connu la victoire de son équipe. Après six revers à domicile, l'Asvel a finalement brisé la malédiction ce vendredi 1 mars en s'imposant contre l'Olimpia Milan (81-77) et n'est plus dernier au classement d'Euroligue.