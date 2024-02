Après seulement deux ans d'activité, le centre Cosem de Lyon ferme ses portes en raison du placement du groupe en redressement judiciaire.

Depuis une semaine, les équipes du centre dentaire et médical Cosem de Lyon sont dans la tourmente. L'établissement de santé du 7e arrondissement fermera ses portes à la fin du mois, comme les 16 autres centres du groupe. Une décision qui fait suite à son placement en redressement judiciaire. Son directeur général, Daniel Dimermanas, et son épouse sont en effet soupçonnés d’emplois fictifs et de malversations.

Une nouvelle mal reçue des médecins

Depuis son ouverture en septembre 2022, le centre médical situé cours Gambetta connaissait un véritable succès. Et l'offre de soins, les honoraires de secteur 1 et le tiers-payant n'y étaient pas pour rien. Le centre réunit en effet de nombreux professionnels de santé. Parmi eux, un médecin généraliste, un cardiologue, un gynécologue et un dermatologue, pour n'en citer qu'une partie. Mais d'ici la fin de semaine, leurs 2 000 patients mensuels devront se soigner ailleurs. Une nouvelle que les praticiens auraient apprise par un courrier mi-février, selon nos confrères de BFM Lyon.

Lire aussi : Deux nouvelles communautés professionnelles de santé dans le Rhône

L'annonce de la fermeture prochaine du centre sonne comme une mauvaise blague pour les praticiens. En particulier dans le contexte de tension médicale actuel. "Aujourd'hui, c'est très compliqué sur Lyon de trouver un cardiologue en peu de temps, et les médecins traitants, je vous laisse imaginer le nombre de mois d’attente pour en trouver un. Si on arrive à en trouver un", déplorait la semaine passée Elisa d'Angelo, directrice du centre lyonnais. Toujours selon elle : "Aujourd'hui, on se retrouve avec des patients qui n’avaient pas de médecin traitant depuis trois ans".

17 centres concernés

Le groupe Cosem, créé sous la forme d'une association il y a plus de 70 ans, a installé des centres un peu partout en France. En plus de Paris et de Lyon, le groupe s'était ainsi implanté à Saint-Etienne, Marseille, Amiens, Caen et Orléans. Au total, les 17 centres pluridisciplinaires font travailler 700 professionnels de santé. Si ces derniers continuent pour l'instant de soigneur leurs patients, aucun repreneur n'a été annoncé pour l'instant. Cependant les salariés de l'établissement lyonnais n'ont pas dit leur denier mots. Ils se seraient tournés vers la mairie pour sauver leur centre, d'après BFM Lyon.

Lire aussi : Villefranche-sur-Saône : une maison de santé ouvrira en 2024