Le récap’ des temps forts de la semaine

Tirage de la Ligue Europa, végétalisation de la ville, UTMB... Retour sur les faits marquants de la semaine du 24 au 30 août à Lyon et ses alentours.

Selon les données de Particulier à Particulier relayées par Lyon Capitale, le prix moyen des appartements à Lyon s’établit désormais à 4 509 euros le mètre carré.

Sur cinq ans, les prix ont chuté de 11,5 %, tandis que la baisse atteint 1,3 % sur un an. Lyon fait ainsi partie des grandes métropoles françaises où la correction des prix est la plus marquée.

Après plusieurs années de forte hausse, le marché immobilier lyonnais semble donc continuer à se rééquilibrer.

La végétalisation reste au cœur de la politique de Grégory Doucet. Jeudi 27 août, le maire de Lyon s’est rendu au centre horticole de Cibeins, dans l’Ain, qui fournit 98 % des végétaux utilisés par la Ville.

En cinq ans, la production d’arbres y a été multipliée par cinq. La municipalité souhaite poursuivre le "débitumage" de Lyon, avec davantage d’espaces végétalisés. Parmi les objectifs : lutter contre les fortes chaleurs et favoriser la biodiversité.

Après son élimination en barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe, l’OL connaît désormais son parcours en Ligue Europa.

Le tirage au sort a réservé aux Lyonnais plusieurs adversaires de taille, dont le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad et Crystal Palace. L'occasion de retrouvailles avec Pierre Sage, ancien entraîneur rhodanien, devenu cette année le nouveau coach du club anglais.

C'est l'une des saisies les plus importantes de la semaine. Deux hommes de 35 et 42 ans ont été interpellés le 24 août alors qu'ils se dirigeaient vers l'Espagne à bord de véhicules volés.

Les enquêteurs ont découvert 529 kilos de cocaïne, dont la valeur est estimée à 4,1 millions d'euros, ainsi que 3 880 euros en liquide. Les deux suspects ont été présentés au parquet de Lyon.

Le Lyonnais Baptiste Chassagne a décroché la deuxième place de l’Ultra Trail du Mont-Blanc, samedi 29 août, deux ans après avoir déjà terminé deuxième de la mythique course. Il a bouclé le parcours en 18 h 47'44''.

Autre performance lyonnaise : Virgile Moriset, natif de Lyon, a terminé quatrième en 19 h 00'29''. Une belle performance pour sa première participation.