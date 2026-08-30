Un immeuble évacué en urgence à la Croix-Rousse

Face au risque d’effondrement d'un immeuble à la Croix-Rousse (4e arrondissement), les habitants ont été évacués en urgence.

Il est environ 20 heures quand des morceaux de façade commencent à se décrocher d'un immeuble, ce samedi 29 août. Dans le même temps, le sol d’un appartement situé entre le quatrième et le cinquième étage s’est brutalement affaissé.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur place, accompagnés du service d’astreinte de la Ville de Lyon, d'après Le Progrès. Face au risque, les autorités ont décidé d’évacuer immédiatement les 17 personnes présentes dans l’immeuble, situé au 20 rue Valentin Couturier, dans le quartier de la Croix-Rousse (4e arrondissement).

L'accès au bâtiment interdit

Un arrêté de péril a été pris dans la foulée. Une famille de trois personnes a été relogée par les services municipaux, tandis que les autres occupants ont trouvé des solutions par leurs propres moyens.

Depuis ce dimanche 30 août, l'accès au bâtiment est strictement interdit. Des rubalises portant la mention « Danger de mort, franchissement interdit » barrent l’entrée. Un vigile est également présent afin d’empêcher toute personne de pénétrer dans l’immeuble.

Pour l’heure, la Ville de Lyon n’a pas souhaité communiquer davantage sur les causes précises de l’incident. La succession des épisodes de fortes chaleurs et de vents violents ces derniers mois pourrait être à l'origine de cette fragilisation de certains bâtiments anciens.