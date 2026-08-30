Un homme poignardé à Villefranche-sur-Saône

La victime a été héliporté. Photo d’illustration.

Un homme de 36 ans a été poignardé à Villefranche-sur-Saône, ce samedi 29 août.

Au nord de Lyon, la soirée de samedi 29 août s'est terminé par une violente agression à Villefranche-sur-Saône. Un homme de 36 ans a été grièvement blessé après avoir reçu un coup de couteau, rue Roncevaux, à proximité du cimetière, selon les informations du Progrès.

Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime. L’homme a finalement été transporté par hélicoptère vers l’hôpital Lyon-Sud, en urgence absolue.

À ce stade, les circonstances précises de l’agression restent inconnues. L'auteur présumé du coup de couteau aurait pris la fuite.

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