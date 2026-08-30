Actualité
La victime a été héliporté. Photo d’illustration.

Un homme poignardé à Villefranche-sur-Saône

  • par Lisa Pillaud

    • Un homme de 36 ans a été poignardé à Villefranche-sur-Saône, ce samedi 29 août.

    Au nord de Lyon, la soirée de samedi 29 août s'est terminé par une violente agression à Villefranche-sur-Saône. Un homme de 36 ans a été grièvement blessé après avoir reçu un coup de couteau, rue Roncevaux, à proximité du cimetière, selon les informations du Progrès.

    Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime. L’homme a finalement été transporté par hélicoptère vers l’hôpital Lyon-Sud, en urgence absolue.

    À ce stade, les circonstances précises de l’agression restent inconnues. L'auteur présumé du coup de couteau aurait pris la fuite.

    Lire aussi : Un jeune homme grièvement blessé après une rixe

    à lire également
    Le festival Tout L'Monde Dehors termine ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le festival Tout L'Monde Dehors termine ce dimanche 12:36
    Un homme poignardé à Villefranche-sur-Saône 11:36
    OL Lyonnes s'offre une belle victoire avant la reprise du championnat 10:41
    Une scène participative pour le dernier jour du festival La Grande Rêverie 09:08
    Football : semaine cauchemardesque pour l'OL, tenu en échec par Le Havre 29/08/26
    d'heure en heure
    Après la désillusion européenne, l’OL doit rebondir face au Havre 29/08/26
    pompier camion faits-divers
    Un jeune homme grièvement blessé après une rixe 29/08/26
    Quatrième de l'UTMB, le Lyonnais Virgile Moriset signe une performance exceptionnelle 29/08/26
    UTMB : le Lyonnais Baptiste Chassagne s’offre la deuxième place 29/08/26
    Dernier test pour l'OL Lyonnes avant le début du championnat 29/08/26
    Illustration police Tim 26
    Un homme tué par balle dans une fusillade à Décines 29/08/26
    Vue de Lyon – Au premier plan, l’amphithéâtre des Trois-Gaules, sur les pentes de la Croix-Rousse © Tim Douet
    Le festival « Nos Puissantes Amitiés » de retour à la Croix-Rousse 29/08/26
    Le LOU Rugby s'impose face au Leinster en match de préparation 29/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut