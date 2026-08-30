Le parc de la Tête d'Or reste fermé ce lundi

Le parc de la Tête d’Or encore fermé demain. Photo archives.

Le parc de la Tête d'Or ne sera pas ouvert ce lundi 31 août.

Après les violents orages qui ont frappé Lyon vendredi 28 août, les services de la Ville poursuivent les opérations de sécurisation du site. Le parc reste inaccessible au public ce lundi 31 août inclus.

La décision fait suite aux importantes rafales de vent et aux dégâts provoqués par l’épisode orageux. Avec ses nombreux arbres, le risque lié aux chutes de branches ou d’arbres est en effet élevé.

Une réouverture possible mardi

Cette fermeture reste exceptionnelle et les autres espaces verts de la ville sont accessibles.

La Ville doit désormais déterminer si le parc pourra rouvrir au public à partir de mardi, une fois les opérations de sécurisation terminées.

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