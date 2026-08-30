Une scène participative pour le dernier jour du festival La Grande Rêverie

Le parc Cabrières (Oullins-Pierre-Bénite) accueille la cinquième édition du festival La Grande Rêverie. Pour le dernier jour, ce dimanche 30 août, la scène est ouverte au public.

Le festival La Grande Reverie est de retour au parc Cabrières, à Oullins-Pierre-Bénite, depuis ce vendredi 28 août. Placé sous le signe des "Origines", l'évènement relie arts et écologie.

Ce dimanche 30 août, pour la dernière journée, le public sera accueilli sur scène. À partir de 12 h 30, chaque personne qui souhaite partager un talent, un texte ou une chanson pourra monter sur la scène participative. Les inscriptions se font sur place.

Ateliers d'initiation et spectacle vivant

D'autres ateliers sont aussi prévus tout au long de la journée : initiation aux arts martiaux, découverte de l'univers de l'apiculture, confection d'attrape-rêves, une roue de l'Infortune. Et différents espaces seront accessibles : ludothèque, motricité, bibliothèque avec des ouvrages issus de la Maison de l'Environnement de Lyon... À 15 heures, une danse dans le noir prendra place.

Différents spectacles vont aussi ponctuer la journée. Au programme : cirque, acrobatie, chant et musique. Les visiteurs pourront également faire un détour par le village associatif.

L'entrée est à prix libre même si le festival indique un tarif conseillé de 5 euros.

Lire aussi : JO 2030 : le village olympique s’installera à Oullins-Pierre-Bénite