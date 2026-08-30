Le département placé en vigilance jaune orages cette nuit

Un nouvel épisode orageux est attendu ce dimanche 30 août. Le Rhône est placé en vigilance jaune orages à partir de 20 heures.

Trois jours après les violents orages qui ont provoqué des dégâts, un nouvel épisode est attendu ce dimanche 30 août.

Le Rhône et la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune orages à partir de 20h jusqu’au milieu de la nuit.

Le Rhône et la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune orages par @meteofrance à partir de 20h jusqu’au milieu de la nuit.



⚠️ Anticipez vos déplacements et vos activités.



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Selon Keraunos, spécialisé dans le suivi des phénomènes orageux, de nouvelles cellules orageuses pourraient traverser le secteur. Des risques notamment de fortes précipitations, de rafales de vent et localement de grêle sont à prévoir.

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Les habitants sont donc invités à rester attentifs à l’évolution de la situation, notamment en soirée et durant la première partie de la nuit.