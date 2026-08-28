Rhône : ils transportaient 529 kilos de cocaïne en direction de l’Espagne, deux individus interpellés

Deux individus de 42 et 35 ans ont été interpellés le 24 août alors qu’ils se rendaient en direction de l’Espagne avec des véhicules volés et une marchandise estimée à plus de 4 millions d’euros.

C’est une nouvelle saisie impressionnante pour les forces de l’ordre. Tout débute le 19 août dernier, lorsque l’antenne lyonnaise de l’Office anti-stupéfiants (OFAST 69) ouvre une enquête préliminaire après la découverte, par la Brigade de recherche et d’intervention de Lyon, de deux véhicules réalisant des importations de produits stupéfiants. Les investigations ont finalement permis de confirmer un départ imminent en direction de l’Espagne. L’un d’eux était par ailleurs volé et faussement plaqué.

Tout s’accélère finalement le 24 août, lorsque les forces de l’ordre mènent une opération pour procéder à l’interpellation des deux conducteurs. Aux alentours de 6 heures, le premier suspect est interpellé sur l’aire d’autoroute de Beaune, au nord de Lyon. Le second est arrêté simultanément sur l’aire d’autoroute de Gevrey-Chambertin, en Côte-d'Or. Les deux suspects, âgés de 42 et 35 ans, étaient déjà connus des services de police. Ils ont été placés en garde à vue.

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Une marchandise estimée à plus de 4 millions d'euros

La perquisition des véhicules a permis une saisie conséquente : 529 kilos de cocaïne, dont la valeur est estimée à 4,1 millions d’euros, ainsi que 3 880 euros en numéraire. Les deux mis en cause ont été présentés ce jeudi au parquet de Lyon en vue d’une ouverture d’information judiciaire.

Saisie de 529 kilos de drogues. Crédit - police nationale du Rhône

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