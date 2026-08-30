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Dernier jour du festival. Photo illustration Ville de Lyon

Le festival Tout L'Monde Dehors termine ce dimanche

  • par Lisa Pillaud

    • Ce dimanche 30 août marque la dernière journée du festival Tout L'Monde Dehors. Trois évènements sont prévus dans Lyon.

    Après tout un été de concerts, spectacles, bals et rendez-vous en plein air, le festival Tout L'Monde Dehors tire sa révérence ce dimanche 30 août. Pour ce dernier jour, plusieurs évènements sont encore au programme.

    À 17 heures, direction le 8e arrondissement pour SORCIÈRE !, un spectacle de danse et de musique proposé par la compagnie Acte. Pendant 1h45, six artistes et une vingtaine de citoyens complices entraînent le public dans une déambulation au cœur du quartier des États-Unis.

    Un bal pour clôturer le festival

    Changement d'ambiance à 18 heures dans la cour d'honneur de l'Hôtel de Ville pour un dernier concert de carillons en plein air. Les spectateurs pourront entendre Charles Dairay, maître-carillonneur de Saint-Amand-les-Eaux. Il sera accompagné de Miryong Pantos, carillonneuse coréenne installée à Lyon. Le rendez-vous se poursuit à 20h30 dans le jardin de la Cure de l’église Saint-Pierre de Vaise (9e arrondissement).

    Enfin, le tout dernier rendez-vous aura lieu à partir de 19 h 30 dans le 1er arrondissement, au 11 montée de la Grande Côte. Au programme : un bal de tango argentin. : Une initiation est proposée de 20 heures à 20 h 45 avant de laisser au bal jusqu'à 23 h 30.

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