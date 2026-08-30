Dans l'Ain, une jeune femme décède sur un téléski nautique

Une jeune femme de 24 ans a été victime d'un malaise sur un téléski nautique, ce samedi 29 août. Elle n'a pas pu être réanimée.

La sortie loisirs a viré au drame, ce samedi 29 août, à Brégnier-Cordon (Ain). Une jeune femme âgée de 24 ans est décédée après avoir fait un malaise alors qu’elle pratiquait du téléski nautique.

Pour pratiquer cette activité, les amateurs évoluent sur l’eau, tractés par un câble formant une boucle de 670 mètres, à une vitesse d’environ 30 km/h. Ils peuvent réaliser différentes figures au cours du parcours.

Une autopsie doit être réalisée

La jeune femme a chuté dans l'eau en fin d'après-midi selon les premières informations du Progrès. Elle a été maintenue à la surface par son gilet de sauvetage et le gérant est intervenu pour lui porter secours. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime était en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. Elle n'a pas pu être réanimée.

Le parquet du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a posé un obstacle médico-légal, et une autopsie doit désormais permettre de déterminer les circonstances précises du décès.

Une cellule psychologique a également été mise en place afin d’accompagner les proches de la victime et les personnes touchées par cet événement.

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