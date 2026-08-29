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Corentin Tolisso avec le maillot de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Football : semaine cauchemardesque pour l'OL, tenu en échec par Le Havre

  • par Corentin Lucas

    • Après la défaite cruelle, mais logique, face au Fenerbahçe (1-2), l'OL n'est pas parvenu à sortir la tête de l'eau face au Havre (1-1) ce samedi 29 août.

    Les démons du Fenerbahçe ont ressurgi ce samedi soir dans les travées du Groupama Stadium. L'OL recevait Le Havre à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, trois jours après manqué la qualification en Ligue des champions face au Fenerbahçe. Il fallait ainsi se relancer après une telle désillusion. Les hommes de Paulo Fonseca n'y sont pas parvenus (1-1).

    Après une première période plus que serrée et peu rythmée, le score est resté vierge jusqu'à la 74e minute. Jusqu'à une ouverture du score surprenante des Havrais par le biais de l'avant-centre Ally Samatta, d'une tête rageuse au-dessus de Zachary Athekame.

    Le VAR utilisée trois fois

    Celle-ci est intervenue quelques minutes après un but refusé par le VAR du capitaine Corentin Tolisso suite à une position de hors-jeu de Felix Bacher, le défenseur gênant les Havrais sur un coup-franc. Puis, après une grosse domination rhodanienne en fin de match, Loïs Openda est venu offrir l'égalisation aux siens en traînant dans les six mètres, bien aidé également par une faute de main d'un défenseur adverse.

    La climatisation s'est ensuite installée dans l'antre de l'OL suite à un but venu de nulle part du Havrais Nakamura. Fort heureusement pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, l'assistance vidéo a annulé le but. L'attaquant Josh Maja avait, au départ de l'action, contrôlé le ballon de la main.

    1-1. Comme en mars dernier, les deux équipes se quittent sur un nul. L'OL pouvait prendre la tête du championnat à l'issue de la rencontre et tourner la page du Fenerbahçe. Ce ne sera finalement qu'un petit point pris.

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