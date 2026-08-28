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Pierre Sage, ancien entraineur de l’Olympique Lyonnais. (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Football : tirage corsé pour l'OL en Ligue Europa, qui retrouvera Pierre Sage

  • par Romain Balme

    • Ce vendredi se tenait le tirage au sort de la saison régulière 2026-2027 de Ligue Europa. Avec le Bayer Leverkusen, Crystal Palace, ou encore la Real Sociedad, le parcours de l'OL ne sera pas si aisé.

    Après sa cruelle défaite face au Fenerbahçe au Groupama Stadium ce mardi (1-2) en barrage retour de Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais repassait en mode Ligue Europa ce vendredi 28 août. En effet, le tirage au sort, qui s'est déroulé à 13 heures, devait désigner les huit adversaires des Gones pour la phase régulière.

    Le moins que l'on puisse dire, c'est que les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont pas été gâtés. Ces derniers accueilleront au Groupama Stadium le Bayer Leverkusen d'Afonso Moreira, l'Union Saint-Gilloise, Lilleström… et Crystal Palace. Une rencontre qui sonnera comme des retrouvailles avec un certain Pierre Sage, ancien entraîneur rhodanien devenu, cette année, le nouveau coach du club anglais après un passage remarqué du côté de Lens.

    Côté déplacement, direction l'Espagne du côté de la Real Sociedad, l'Allemagne à Hoffenheim, la Belgique et Anderlecht, ainsi qu'un voyage périlleux chez les polonais du Jagiellonia.

    "C'est un bon tirage, une poule relevée avec les retrouvailles avec Pierre Sage. C'est un groupe différent de l'année dernrière, là c'est relevé avec de belles affiches à domicile. On va y aller avec beaucoup de motivation et l'envie de faire au mieux", commentait le directeur sportif de l'OL, Matthieu Louis-Jean au micro de Canal+. Même avec ce tableau relevé, l'objectif pour les joueurs de Paulo Fonseca reste le top 8, qui offre un ticket direct vers les huitièmes de finale. Après la désillusion, Lyon cherche désormais la rédemption.

    Lire aussi : Gaz lacrymogène, bagarre générale, pétards… L’après OL - Fenerbahçe a tourné au chaos

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