Après la désillusion européenne, l’OL doit rebondir face au Havre

Trois jours après son élimination en Ligue des champions face à Fenerbahçe, l’Olympique Lyonnais retrouve la Ligue 1 ce samedi 29 août à 20 h 45 face au Havre.

L'Olympique Lyonnais est déjà de retour sur le terrain, quelques jours après avoir vu s’envoler son rêve de Ligue des champions. Les Lyonnais retrouvent la Ligue 1 et affrontent Le Havre, à 20 h 45 au Groupama Stadium, ce samedi 29 août.

Notre groupe pour la réception du Havre au @GroupamaStadium, ce samedi à 20h45 🔴🔵#OLHAC pic.twitter.com/ozxSyekZ38 — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2026

Après leur défaite frustrante au Groupama Stadium (1-2) face au Fenerbahçe mercredi 26 août, les joueurs de Paulo Fonseca visent la victoire. Surtout qu'ils avaient parfaitement lancé leur saison en Ligue 1 face à Toulouse (2-0).

En face, Le Havre arrive à Décines avec l’envie de prendre ses premiers points. Le club normand s’est incliné lors de la première journée, à domicile, face à Monaco (0-1).

Un hommage rendu à Bryan Bergougnoux

Cette rencontre aura par ailleurs une atmosphère particulière. Un hommage sera rendu à Bryan Bergougnoux, ancien joueur de l’OL et ancien adjoint du Havre, décédé tragiquement en mai dernier à l’âge de 43 ans. Sa famille sera présente dans les tribunes.