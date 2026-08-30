OL Lyonnes s'offre une belle victoire avant la reprise du championnat

Les joueuses lyonnaises ont terminé leur préparation sur une bonne note. Photo archives : OL.fr

Les joueuses lyonnaises ont fini leur préparation sur une large victoire face à London City Lionesses (4-0).

Après un début de préparation poussif, les Lyonnaises ont terminé leur été sur une belle victoire. Ce samedi 29 août, elles ont remporté leur dernier de préparation face à London City Lionesses (4-0).

Après un nul contre la Real Sociedad (1-1), une défaite face à l’Eintracht Francfort (1-2) et une première victoire contre Aston Villa (3-1), l'OL Lyonnes a conclu sa préparation sur une dynamique positive. Les joueuses de Jonatan Giráldez ont surtout affiché une efficacité offensive retrouvée. "J’ai vu une vraie évolution au fil de la préparation" s’est réjoui le coach portugais.

🏆 L’équipe remporte la Mastercard Cup ! (4-0)



Des doublés signés Caroline Weir et Melchie Dumornay. 🔥



On se retrouve le 12 septembre contre le Paris FC au Groupama Stadium ! pic.twitter.com/kN4n8sJik1 — OL Lyonnes (@ol__lyonnes) August 29, 2026

Ce dernier match a levé les doutes d’une pré-saison un peu moins aboutie que la précédente. Place maintenant au championnat. OL Lyonnes retrouvera la compétition officielle vendredi prochain sur la pelouse de Fleury.

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