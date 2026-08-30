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Les joueuses lyonnaises ont terminé leur préparation sur une bonne note. Photo archives : OL.fr

OL Lyonnes s'offre une belle victoire avant la reprise du championnat

  • par Lisa Pillaud

    • Les joueuses lyonnaises ont fini leur préparation sur une large victoire face à London City Lionesses (4-0).

    Après un début de préparation poussif, les Lyonnaises ont terminé leur été sur une belle victoire. Ce samedi 29 août, elles ont remporté leur dernier de préparation face à London City Lionesses (4-0).

    Après un nul contre la Real Sociedad (1-1), une défaite face à l’Eintracht Francfort (1-2) et une première victoire contre Aston Villa (3-1), l'OL Lyonnes a conclu sa préparation sur une dynamique positive. Les joueuses de Jonatan Giráldez ont surtout affiché une efficacité offensive retrouvée. "J’ai vu une vraie évolution au fil de la préparation" s’est réjoui le coach portugais.

    Ce dernier match a levé les doutes d’une pré-saison un peu moins aboutie que la précédente. Place maintenant au championnat. OL Lyonnes retrouvera la compétition officielle vendredi prochain sur la pelouse de Fleury.

    Lire aussi : Mercato : une pépite du football mondial rejoint l’OL Lyonnes

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