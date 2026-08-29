Un jeune homme grièvement blessé après une rixe

Le jeune homme a été transporté à l’hôpital Edouard Herriot. Photo d’illustration @WilliamPham

Un jeune de 21 ans est toujours en urgence absolue après une rixe, place des Terreaux.

Une violente altercation a eu lieu ce samedi 30 août, vers 6 h 30, rue Sainte-Marie-des-Terreaux (1er arrondissement). Ce sont les images de vidéosurveillance qui ont permis aux secours d’intervenir, d'après Le Progrès. Le CSU (Centre de supervision urbain) a transmis des images d’un jeune homme inconscient au sol.

Son pronostic vital engagé

Âgé de 21 ans, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu, avant d'être transporté en urgence absolue à l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital était toujours engagé à la mi-journée, selon la police.

Il s'agirait d'une bagarre survenue à la sortie d'une boîte de nuit. Six personnes ont été interpellées et une enquête a été ouverte.

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