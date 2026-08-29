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Baptiste Chassagne célèbre sa deuxième place. Capture d’écran.

UTMB : le Lyonnais Baptiste Chassagne s’offre la deuxième place

  • par Lisa Pillaud

    • Deux ans après sa deuxième place à l’UTMB 2024, Baptiste Chassagne récidive. Le Lyonnais a terminé en 18 h 47'44''.

    Deux ans après avoir créé la sensation à Chamonix derrière le Savoyard Vincent Bouillard, Baptiste Chassagne a de nouveau décroché la deuxième place à l'Ultra Trail du Mont Blanc, ce samedi 29 août. Le Lyonnais a couru en 18 h 47'44''.

    Il a fini derrière l'Américain Ben Dhiman qui a inscrit un nouveau record en terminant la course en 18 h 16'29''. Un autre Américain, Caleb Olson complète le podium et fini la course à quelques secondes du Lyonnais, en 18 h 48'24''. Ils sont les premiers coureurs à basculer sous les 19 h.

    "C'est presque une victoire pour moi"

    Au micro de l'Equipe 21, Baptiste Chassagne n'a pas caché sa fierté d'avoir fini derrière "son athlète préféré" : "C'est presque une victoire pour moi, il était meilleur aujourd'hui. Je suis content. Je suis vraiment honoré d'être arrivé deuxième".

    Au passage du col Ferret, après environ 104 kilomètres et plus de dix heures d’effort, Baptiste Chassagne accusait une vingtaine de minutes de retard sur Ben Dhiman. Et malgré sa chute en début de matinée, le Lyonnais était toujours solidement installé derrière le leader au passage de Vallorcine, à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée.

    Baptiste Chassagne franchit la ligne d'arrivée.
    Baptiste Chassagne et Ben Dhiman après la course
    Baptiste Chassagne a quelques mètres de l'arrivée.
    Baptiste Chassagne à l'arrivée.
    Baptiste Chassagne est félicité.

    La longue nuit autour du Mont-Blanc a fait des dégâts parmi les favoris. Plusieurs grands noms ont dû abandonner, à commencer par le vainqueur de 2024, Vincent Bouillard, contraint de jeter l’éponge au niveau du lac Combal après 68 kilomètres.

    Avec ce résultat, Baptiste Chassagne confirme sa place parmi les meilleurs ultra-traileurs. Né à Lyon, le coureur a grandi à Saint-Etienne. Il est aujourd'hui installé en Haute-Savoie où il est aussi co-gérant d'un restaurant gastronomique.

    Il a progressivement gravi les échelons : troisième de la SaintéLyon en 2023, champion de France de trail la même année, dixième de l'UTMB 2023, deuxième en 2024, puis vainqueur de la Diagonale des Fous en 2025.

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