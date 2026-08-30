Après une série de cambriolages, les casernes de pompiers renforcent leur sécurité

Le SDMIS renforce sa démarche de sécurisation de ses casernes. Photo illustration @Cheyenne Gabrelle

Le SDMIS a annoncé renforcer sa démarche de sécurisation de ses casernes à la suite du cambriolage de cinq casernes de pompiers ce mois-ci.

Depuis le début du mois d'août, cinq casernes du Rhône et de la métropole de Lyon ont été cambriolées.

Les malfaiteurs semblent rechercher un type de matériel bien précis : des équipements portatifs utilisés en particulier pour désincarcérer des victimes coincées dans un véhicule ou forcer des portes.

Ces équipements, coûteux et facilement transportables, sont généralement stockés à bord des véhicules d’intervention. Leur disparition inquiète les pompiers qui craignent de ne plus disposer de tous les moyens nécessaires pour intervenir rapidement.

Face à la répétition de ces vols, le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (SDMIS) a publié un communiqué ce samedi 29 août. Il annonce renforcer la surveillance autour de ses centres de secours et déployer de nouveaux dispositifs de sécurisation.

Surtout que la répétition des vols dans un périmètre géographique restreint est jugée "assez inhabituelle" par le SDMIS. Le Parquet de Lyon a par ailleurs ouvert une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime.

Des patrouilles aux abords des casernes

Alors que les investigations se poursuivent, le SDMIS condamne fermement ces "actes malveillants dont sont victimes les sapeurs-pompiers".

Le service travaille étroitement avec la gendarmerie nationale et la police nationale "qui ont mobilisé leurs référents sûreté et renforcé leurs patrouilles aux abords des casernes".

Des consignes de vigilance ont aussi été diffusées à l’ensemble des effectifs.

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