Lyon : Pierre Luzeau succède à Bruno Lacroix à la présidence de la Fondation HCL

Le 24 juin, Pierre Luzeau a succédé à Bruno Lacroix à la présidence de la Fondation Hospices Civils de Lyon. Bruno Lacroix occupait ce poste depuis douze ans.

Après douze ans passé à la tête de la Fondation des Hospices Civils de Lyon (HCL), Bruno Lacroix cède sa place à Pierre Luzeau. Ce dernier a été élu le 24 juin dernier lors du conseil d’administration. "Je suis très heureux d’avoir été au service des équipes des HCL et des personnes fragilisées par la maladie et d’avoir lancé l’aventure de cette belle Fondation. Aujourd’hui, la Fondation HCL a pris sa place dans le paysage lyonnais et a tout le potentiel pour continuer de se développer", déclare ainsi Bruno Lacroix.

Son successeur, et fondateur du groupe Sequens, se dit "heureux" et "fier" de cette opportunité. "Je souhaite m’inscrire dans la continuité des actions engagées, en continuant de mobiliser le public ainsi que les entreprises du territoire pour poursuivre notre développement au service des HCL et de notre santé", a promis Pierre Luzeau, désormais président de la Fondation HCL.

La Fondation HCL est née en 2013 sous la forme d’une fondation arbitrée. Elle est reconnue d’utilité publique en 2017. Sous ses trois mandats, Bruno Lacroix a permis le financement de plusieurs projets à hauteur de 13 millions d’euros.

