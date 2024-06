Le président de Lyon-La Duchère est candidat aux élections législatives

Info Lyon Capitale. Le président du club de football Lyon-La Duchère, Jean-Christophe Vincent se positionne pour les élections législatives anticipées sur la 2e circonscription du Rhône.

Le président du club de football Lyon-La Duchère, est "candidat à la candidature dans le cadre d'un accord à gauche" pour les élections législatives anticipées dans la 2e circonscription du Rhône, a-t-il confirmé à Lyon Capitale. Il indique discuter avec le Part socialiste qui, selon nos informations, considère que les bons résultats de Raphaël Glucksmann au scrutin européen ce dimanche légitiment leur candidature dans le cadre d'un "front populaire" de la gauche.

Lire aussi : "Un fort sentiment de responsabilité" : Nathalie Perrin-Gilbert est candidate aux élections législatives à Lyon

Une circonscription convoitée

Au lendemain de la victoire du Rassemblement national qui a atteint plus de 30 % en France, et de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Emmanuel Macron, deux candidatures sont déjà déclarées à gauche pour cette circonscription dont le contexte électoral est plus que favorable. En effet, ce lundi, l'ancienne adjointe à la culture du maire de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, a annoncé qu'elle se portait également candidate "face au danger que représente l'accession de l'extrême droite au pouvoir".

L'élue du groupe Lyon en commun, maire du 1er arrondissement de Lyon pendant 19 ans, y avait été candidate en 2017 et avait obtenu 47 % des suffrages exprimés, s'inclinant face à l'actuel député sortant, Hubert Julien-Laferrière. Visé par une enquête concernant des soupçons d'ingérences étrangères, il a quitté le groupe écologiste, ce qui ouvrirait la voie à une nouvelle candidature à gauche.

Lire aussi : Carte. Les résultats des élections européennes par arrondissement de Lyon

Par ailleurs et selon nos informations, Les Républicains réfléchiraient à une candidature du maire 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver pour la 2e circonscription. Le contexte électoral semble néanmoins être particulièrement favorable à la gauche dans la 2e circonscription, puisque la liste PS - Place publique portée par Raphaël Glucksmann est arrivée en tête du scrutin européen ce dimanche avec plus de 21 % des suffrages exprimés, suivie de près par la liste La France insoumise. La liste portée par François-Xavier Bellamy pour Les Républicains n'a de son côté obtenu que 9,13 % des suffrages exprimés.

Lire aussi :