Elections législatives : et si Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, était candidat ?

Le maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon pourrait être candidat aux élections législatives anticipées dans la 2e circonscription du Rhône.

La 2e circonscription est au coeur de toutes les attentions au lendemain de l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale. Laissée vacante par la probable non-candidature d’Hubert Julien-Laferriere, elle aiguise les appétits à gauche. Nathalie Perrin-Gilbert s’est lancée. Jean-Christophe Vincent, le président de Lyon-La Duchère, sollicite l’investiture du PS. La maire écologiste du 1er, Yasmine Bouagga, y pense aussi. Les bons scores des listes de gauche aux européennes, plus de 50%, laissent entrevoir une perspective presque certaine de victoire.

La droite lyonnaise imagine qu’une telle configuration et les haines recuites de ce personnel politique pourrait ouvrir la porte à des dissidences et à des seconds tours fratricides. Les Républicains s’imaginent qu’un chemin existe pour doubler la gauche dans cette circonscription qui leur semble pourtant promise. Une candidature de Pierre Oliver, maire LR du 2e et principal opposant à Grégory Doucet est “une hypothèse” selon un élu lyonnais. La liste Bellamy n’a pourtant recueilli que 9,13% des suffrages dans cette circonscription.

“A Lyon, soit on fait le renouvellement avec des jeunes candidats qui ne feront pas un gros score soit on envoie des gens qui pèsent, qui sont connus et qui feront des voix. C’est aussi un enjeu financier car les élections législatives sont à la base du financement de la vie politique française”, glisse un cadre des Républicains.

