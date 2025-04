Le patron de Safran bannit les villes écologistes, le projet d'usine dans la métropole de Lyon remis en cause ?

Alors que la métropole de Lyon était positionnée pour accueillir la nouvelle usine mondiale de freins carbone de Safran, l'hypothèse semble avoir du plomb dans l'aile.

Le suspens prend-il subitement fin ? Initialement retenue pour accueillir la nouvelle usine mondiale de disques de freins carbone, la Métropole de Lyon pourrait finalement voir cette implantation lui filer entre les mains. Et ce, malgré l'annonce d'Emmanuel Macron en 2019, alors en visite à Villeurbanne, sur le choix définitif du groupe de s'implanter sur le territoire lyonnais.

Interrogé lundi 14 avril par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les freins à la réindustration, le directeur général du groupe Safran Olivier Andriès a assuré qu'il éviterait désormais "d'investir en France dans une ville détenue par une majorité écologiste". Une réaction qui fait suite à des attaques menées par des militants écologiques contre un projet d'usine à Rennes, détenue par un exécutif écologiste.

Et d'insister : "Je vais être très clair (…). Chaque fois que j’aurai un choix de localisation, je bannirai une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. Ce n’est pas politique. Mais à partir du moment où on oublie l’intérêt national, où on a une attitude égoïste et où on ne comprend que 500 emplois sont importants pour le territoire et la vie des personnes, je dis que ce n’est pas la peine".

En compétition avec les États-Unis et le Canada, la Métropole de Lyon voit semble-t-il s'éloigner l'hypothèse d'une seconde usine de freins sur son territoire, après l'usine de Villeurbanne. L'exécutif écologiste avait pourtant retenu 18 hectares de foncier à Feyzin, au cœur de la Vallée de la chimie pour cette implantation. Contactée par Lyon Capitale, la Métropole de Lyon n'a pas donné suite à nos sollicitations dans l'immédiat.

