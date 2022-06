Le GR 169 est un nouveau sentier de Grande Randonnée qui fait le tour de la Métropole de Lyon en passant par 12 forts. Ce circuit de 170 km démarre à la gare d'Irigny et s’achève à la gare de Feyzin. Improbable mais impeccable.

Quand on parle de sentier de grande randonnée (GR), on pense nature, grands espaces, loin de la "civilisation".

Le comité départemental de la Fédération française de randonnée du Rhône et et de la Métropole de Lyon vient de mettre sur pied - expression consacrée - , un sentier de grande randonnée (GR) dans la métropole de Lyon. Il lui aura fallu deux ans pour tracer 170 kilomètres en boucle de la gare d'Irigny à celle de Feyzin.

Lyon Capitale a invité sur le plateau de son émission quotidienne « 6 minutes chrono » l’un de ses co créateurs, a qui a fallu deux ans pour l’imaginer et le réaliser.

Le tracé sera inauguré dimanche 26 juin.

" Les territoires périurbains autour des villes sont des territoires d"intérêt pour découvrir des espaces assez passionnants" explique Gérard Lefevre, président de la commission "Sentiers Itinéraires" FFRandonnée Rhône Métropole de Lyon.

A Lyon en particulier ? " On a la chance d'avoir autour de la métropole les forts de la deuxième couronne qui sont des lieux de mémoires datant de la fin de moitié du 19e siècle . "

Et d'ajouter que, pour l'avoir fait, il y a des lieux de nature "totalement insoupconnés".

Le GR 169 (le 69 étant déjà pris) se déroule sur 169,8 kilomètres (précisément). Il peut être réalisé en itinérance sur une dizaine de jours , ou par tronçons, grâce à sa très bonne accessibilité en transports en commun (15 gares/arrêts de tram et plus de 60 arrêts de bus).

Un des points forts de ce GR169 point fort de ce GR169 ? "On peut tout à fait le parcourir en itinérance classique c'est -à-dire avec son sac à dos pendant huit à dix jours, en trouvant des propositions d'hébergement (il y en a environ 80) ou l''autre possibilité est de loger dans la ville centre et tous les matins aller faire son bout de GR et revenir par les TCL dans la ville centre."

Le GR 169 pratique

Distance : 169,81 km

Altitude maximum : 570 m

Altitude minimum : 155 m

Dénivelé cumulé positif : 2 205 m

Temps : entre 8 et 10 jours