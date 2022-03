"On a une chance, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes" (vidéo)

Lionel Pons est l'invité de 6 minutes chrono. Le directeur du Salon du randonneur de Lyon, qui se tient à Lyon les 25, 26 et 27 mars à la Cité internationale, revient sur la "première activité sportive" de France.

Le Salon du randonneur de Lyon revient pour sa 14e édition à Lyon les 25, 26 et 27 mars. Plus de 400 exposants se donnent rendez-vous au Centre des congrès (Cité internationale) sur près de 2 000 m2 pour présenter les innombrables façons de sillonner les 185 000 kilomètres de chemins balisés en France (100 000 km de sentiers de Grande Randonnée et 85 000 km de d'itinéraires de promenade et de randonnée).

Le salon du randonneur, c'est comme le marché du dimanche matin : on vient avec son petit panier pour faire ses courses"

"C'est comme le marché du dimanche matin : on vient avec son petit panier pour une journée, une randonnée, un trek du bout du monde. Il y a aussi du matériel mais c'est surtout le coté touristique valorisé, explique Lionel Pons, directeur du salon lyonnais. Notre salon existe uniquement parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est très importante tant en offre qu'en demande : la montagne, la campagne, les lacs. La randonnée partout, où on veut quand on veut."