Début des soldes d’été ce mercredi 22 juin à Lyon dans un contexte tendu

Alors que l’inflation n’a jamais été aussi forte depuis 30 ans, les soldes d’été s’ouvrent ce mercredi 22 juin à Lyon. Elles prendront fin le 19 juillet.

D’ici ce mercredi 22 juin et le début des soldes à Lyon, le mercure devrait légèrement baisser et les effets de la canicule se faire moins pesant sur les organismes. En temps normal, cela aurait pu être une bonne nouvelle pour les commerçants, les fortes chaleurs n’étant pas forcément propices au shopping, si ce n’est que ces derniers devront aussi composer avec l’inflation.

Inédite depuis 30 ans, celle-ci pèse beaucoup sur le portefeuille des Lyonnais et plus globalement des Français alors qu’elle touche de nombreux postes de dépenses comme l’énergie, les transports et l’alimentation. En mai, les autorités estimaient son accélération à 5,2% sur un an. De quoi rendre encore un peu plus incertaine cette période des soldes, qui est un temps fort de la consommation en France et qui a déjà été bousculé par le Covid-19.